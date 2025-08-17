Tijelo ostavljeno na ulici prekriveno plahtom: O svemu se oglasila policija

Nakon što je saborski zastupnik Igor Peternel na svom Facebook profilu objavio fotografiju tijela preminule žene koje je, tvrdi, satima ležalo na ulici na otoku Pašmanu, oglasila se policija.

Odgovor PU zadarske za DNEVNIK.hr prenosimo u cijelosti:

"Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar zaprimila je dojavu 16. kolovoza u 11.26 sati da se na plaži u Dobropoljani na otoku Pašmanu u moru nalazi tijelo nepoznate ženske osobe. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i tim Hitne medicinske pomoći.

Dolaskom na teren, policijski službenici su potvrdili navode iz dojave te su zatekli beživotno tijelo ženske osobe koje su kupači prethodno izvukli na obalu. Tim Hitne medicinske pomoći, unatoč provedenoj reanimaciji, u kratkom je roku konstatirao smrt ženske osobe.

O događaju je obaviješten mrtvozornik koji je u 11.50 sati pregledao tijelo te je prema prvim informacijama, smrt najvjerojatnije nastupila uslijed utapanja, bez vidljivih tragova nasilja. Provedenim mjerama i radnjama, policijski službenici utvrdili su identitet preminule ženske osobe.

Također, policijski službenici su obavijestili nadležno komunalno poduzeće koje je bilo zaduženo za organizaciju prijevoza tijela, koje je tijelo preuzelo u 12.52 sati.

Napominjemo da je odmah nakon postupka reanimacije tijelo u potpunosti prekriveno plahtom radi onemogućavanja pogleda prisutnim osobama i prolaznicima te čuvanja integriteta osobe, uz stalnu prisutnost policijskih službenika dok tijelo nije preuzeto od strane pogrebnog poduzeća", poručili su iz PU zadarske.

