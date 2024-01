Svi imaju potrebu izraziti svoje mišljenje o slučaju skrbništva nad Severininim djetetom: Profesorica objasnila zašto

Razmjeri koje je poprimio slučaj Severine sad se već može promatrati i fenomenološki, a zašto je jedna privatna parnica digla na noge cijelu regiju, i privatne i javne, i fizičke i pravne osobe, te zašto svi imaju potrebu zauzimati stranu u Dnevniku Nove TV novinarki Dini Ćevid odgovorila je profesorica Nikolina Borčić.

Slučaj je privukao mnoštvo pažnje, no postavlja se pitanje zašto? Profesorica Borčić pokušala je objasniti.

“To je zato što se radi o Severini koja je slavna osoba. U svijetu slavnih osoba ljude se interesiraju za sve što se njima događa, posebno kada se događaju jako teški trenutci. O Severini, kod nas, od uvijek ljudi imaju potrebu imati mišljenje. Sada kad je izašla u javnost teška tema, privatna, borba o skrbništvu za dijete svi imaju potrebu sudjelovat u toj raspravi“, rekla je.

Empatija ili bunt

Potreba da izrazimo stav postala je nevjerojatna. Neki to rade zbog epatije, a poneki zbog bunta.

“Ja bih rekla da ima svega od toga. Prije svega radi se o slavnoj osobi koju mnogi gledaju kroz digitalizaciju, ali i kroz zavist. Svoje frustracije, ali i osjećaje moći ili nemoći prenose u komentare o njoj. Njezina priča je priča mnogih ljudi u Hrvatskoj koji su osjetili nemoć u nekoj svojoj interakciji s institucijama.

Znamo da vrlo često procedure funkcioniraju po principu – vraga u detalju. Neki detalj i tumačenje nekog detalja, odnosno nedovoljna jasnoća stvara prostor da određena sudska razina tumači taj detalj na jedan način, druga na suprotni. Kada vidite da devet godina traje borba za skrbništvo djeteta, da je on njegovih 12 godina, devet predmet suda, vjerujem da to u svakom građanu potakne i frustracija, ogorčenje, strah da će i njegov slučaj doći u ruke ljudi koji će ga ovako interpretirati", izjavila je profesorica.

"Mi smo danas relativno površni konzumenti informacija i činjenica da Vrhovni sud objavljuje detaljno presude na adiministrativni jezik. To su rečenice koje ponekad i pravnici moraju dva puta pročitati da bi točno shvatili što je rečeno, što se može pobit, a što ne. Stoga ne čudi da prosječan čovjek se svrstava na stranu za ili protiv i svoje osjećaje prema majci ili tom djetetu izražava“, smatra Borčić.

Svrstavanje u timove

Ovakva situacija ima svoje pozitivne, ali i negativne strane.

“Ono što je pozivno je da se o tom problemu govori javno. Severina ima tu snagu da bude glas žena koje također prolaze teške situacije. Ne mora nužno biti glas žene, nego općenito borbe ljudi za skrbništvo ili bilo koje druge važna životna pitanja jer ona može pokrenuti raspravu.

Hoće li od cijele ove situacije biti nešto, ili po principu brzog konzumiranja, informacija sada imao vrhunac gdje apsolutno svi danas komentiraju, uključujući predsjednika, premijera, predsjednika Vrhovnog suda, ministra. Svi komentiraju Severinin slučaj, izjavila je.

"Hoće li to dovesti do toga da izražavanje u procedurama bude jasnije? Ako to uspiju vjerujem da će mnogi ljudi barem malo lakše se izboriti za svoje poglede. Vrijeme podijele je trenutno ključni mehanizam privlačenja pažnje. Znamo koliko prenošenje parnica globalno slavnih osoba privlači pažnje. Svojevremeno su se ljudi svrstavali u tim Amber i tim Depp. Očito je jako važno danas zauzet stav i biti na nekoj strani“, zaključila je profesorica.



Ovaj slučaj koji se zakotrljao kao lavina, a nastavit ćemo ga pratiti i dalje.

