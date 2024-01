Milanović o slučaju Severine Vučković: "Taj dječak vjerojatno je sijede već dobio"

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je slučaj pjevačice Severine Vučković, kojoj je Vrhovni sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom.

"Devet godina to traje, taj dječak vjerojatno je sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može…", rekao je Milanović.

Šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić rekao je da Severina nije mala i nemoćna ženica, već da je popularna i moćna.