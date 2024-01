Šef Vrhovnog suda komentirao Severinin slučaj: "Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti"

Vrhovni je sud nakon dvije godine ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu i skrbništvo sina Severine Vučković i Milana Popovića dodijelio Popoviću.

Severina, kod koje je do sada živio sin i koja je nad njim imala skrbništvo, uputila je pismo šefu Vrhovnog suda, Radovanu Dobroniću. Vrhovni je sud, između ostalog, upitala i radi li se o proceduralnoj pogrešci, udruženom kriminalu ili korupciji.

Na Indexov upit o Severininom pismu, Dobronić je odgovorio da nije vidio pismo, ali da će ga proučiti.

Pročitajte i ovo u sjeverozapadnoj Kanadi Srušio se mali putnički avion koji je prevozio radnike: Samo jedna osoba preživjela

"Nisam vidio nikakvo pismo, nisam previše spreman davati izjave. Proučit ću... Nisam oduševljen ni time što se o tome puno piše jer je to obiteljski spor o povjeravanju djeteta. Ne znam uopće kako je došlo do toga da se toliko piše o takvim stvarima. Ja ne tvrdim ništa, ali govoriti o tom predmetu je osjetljivo. Severina je nacionalna heroina, no ja nisam sklon takvom načinu iznošenja", komentirao je za Index.

Više je puta naglasio da se o takvim stvarima ne bi trebalo govoriti ni pisati, kako Severina, tako ni mediji.

Pročitajte i ovo Vruća tema Stručnjaci za DNEVNIK.hr o vojnom roku: "Nema jasne ideje i postoje otegotne okolnosti. Možda bismo trebali preuzeti švicarski model"

"Ne znam kako je uopće došlo do toga. Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti, nije mi to simpatično. Treba znatno reducirati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda", naglasio je Dobronić.

Dobronić je kazao i da Severina zlorabi svoju poziciju, a da je sistemskih pogrešaka znalo biti u sudskim postupcima kad je riječ o vještacima iz centara za socijalnu skrb ili psiholozima te tako Severinin slučaj nije izoliran.