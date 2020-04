Ključno tijelo za kazneni progon, DORH, još je bez čelnog čovjeka. Otkad je s funkcije zbog masonstva morao otići Dražen Jelenić, čekalo se tko će se prijaviti na raspisani javni poziv koji je završen. Po kvantiteti, ali i kvaliteti prijava, sve bi lako moglo ispočetka.

Odvjetnik Mladen Dragičević jedan je od rijetkih koji se prijavio na natječaj za novog šefa DORH-a. Ne bavi se kaznenim, nego trgovačkim pravom. A vrijeme je, kaže, da ne čelo DORH-a dođe netko izvan sustava.

"Ne stoji nitko iza mene, ja sam se prijavio sam i smatram da imam dovoljno volje i znanja i kapaciteta da mogu napraviti neke pozitivne promjene“, kaže Dragičević. Osim njega, doznajemo, prijavili su se još i Zlata Hrvoj Šipek koja privremeno upravlja DORH-om te Nikša Wagner, iz Županijskog odvjetništva u Splitu. Čeka se još hoće li neke prijave stići poštom.

"To ćemo vidjeti tko se prijavio, mi smo napravili zakonsku promjenu jer dosad je bilo da je Vlada odrađivala, bilo je prigovora da nije transparentno, da to Vlada po svojim nahođenjima, a ovo je sada otvoren natječaj, dakle, javni poziv", kaže ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

A ako Vlada ne prihvati nijedno ime, postupak ide ispočetka. Zasad slab interes za funkciju s koje je morao otići Dražen Jelenić nakon što se otkrilo da je mason. Ministru pravosuđa ključni su životopis i vizija.

"Nemam tu neke preferencije da li bi trebao doći izvana ili ovako, onako, imam jedinu preferenciju da bude prava osoba ma otkud bila“, tvrdi Bošnjaković.

Za oporbu model izbora i dalje nije dobar. "Sada je naizgled to otvorenije i transparentnije, ali mislim da se nitko tko ozbiljno računa na tu funkciju ne bi javio bez da je dobio nekakav signal od Vlade, od ministarstva, bilo koga iz parlamentarne većine, a to onda može na neki način malo i vjerodostojnost narušiti“, kaže Arsen Bauk.

"Nema interesa zato jer vladajući nisu dali mig, dakle ljudi se neće kandidirati ako znaju da neće biti izabrani, a bit će izabrani samo oni koji dobiju blagoslov od Vlade RH i to je ono što treba mijenjati u izboru glavnog državnog odvjetnika“, ističe Nikola Grmoja.

Profesor Davor Derenčinović ima jasan stav da struka treba više odlučivati.

"Mislim da bi bilo jako važno da se između ostalog, ispravi ovaj dojam koji postoji u javnosti, a to je da je to vezano s politikom, a je vezano s politikom s obzirom da politika, kako sada stoje stvari, imenuje i kontrolira rad glavnog državnog odvjetnika, sve da je politika u najboljoj namjeri kako oni znaju koji je najbolji kandidat, to ipak najbolje zna struka“, kaže Derenčinović.

Bolje bi bilo, kaže, da novi glavni državni odvjetnik poznaje kazneno pravo, ali i složen sustav državnog odvjetništva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr