VIDEO Zapalio se vlak u Slavoniji: "Morali smo iskakati van, bilo je prestrašno"

Putnički vlak koji je putovao prema Osijeku zapalio se u nedjelju kod Dopsina, mjesta blizu Čepina.

Putnici su morali izaći iz vlaka u polje gdje su čekali da se požar ugasi. Nije bilo većeg požara već su kondukter i strojovođa vatru sami ugasili.

"Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijeku", ispričao je svjedok za 24sata.

"Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikati kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali do Dopsina", rekao je jedan od putnika.

"Pohvala za konduktera koji je pravovremeno reagirao, otvorio vrata od vlaka, pomagao putnicima iznijeti kofere i osobne stvari i dodavao vatrogasne aparate kako bi se što prije ugasio požar", poručila je putnica.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku požara.