Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama stupile su na snagu krajem srpnja. No, čini se kako još uvijek nisu jasno definirane sve stavke, kao što je ona o osnovnim tehničkim uvjetima "osobnih prijevoznih sredstava".

Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama na snagu je stupio krajem srpnja, a sa sobom je donio brojne novosti, posebice kada su u pitanju električna vozila poput romobila, segwaya i sličnih vozila. "Osobna prijevozna sredstva", kako ih opisuje novi Zakon, ne spadaju ni u koju drugu kategoriju, nemaju sjedećih mjesta, motor im nije jači od 25 "kubika", a dosežu maksimalnu brzinu od 25 km/h.

Ako je pak električni romobil snažniji od 0,6kW ili brži od 25 km/h, ne smije s koristiti u javnom prometu pa vozačima ostaje da svoja vozila limitiraju i atestiraju te da ih registriraju ako je to moguće. Međutim, svjedočanstva korsnika električnih vozila objavljena na društvenim mrežama ukazuju da bi izmjene ovog Zakona mogle biti tek mrtvo slovo na papiru.

"Rikverc" na tehničkom pregledu

Jedan od korisnika električnih vozila naišao je na veliki problem prilikom pokušaja registracije svog električnog mopeda. Svoje je iskustvo podijelo s vlasnicima i ljubiteljima električnih romobila u grupi na Facebooku.

"Ekipa, imam ogroman problem. Kupio sam prije dvije godine električni moped. Imam račun, homologaciju, papire, osiguranje... Odem na tehnički pregled i vrati me jer na mom računu ne piše ime i prezime osobe koja je kupila vozilo. Nazovem trgovinu, pošaljem mail, već sam lud. Kažu mi da oni takav račun nisu u stanju izbaciti", stoji, među ostalim, u njegovoj objavi.

Tragom iskustva spomenutog korisnika, o načinu i procesu registracije električnih vozila upitali smo Hrvatski autoklub. No, oni su nas usmjerili na Ministarstvo unutarnjih poslova uz obrazloženje kako se "oni time nisu bavili" te da to "nije njihova nadležnost".

S istim pitanjem javili smo se i udruzi za e-mobilnost Strujni krug. Oni su za DNEVNIK.hr donekle rasvijetlili cijeli slučaj.

"Novim Zakonom htjeli su staviti odgovornost na vozača kako bi pazili na druge sudionike u prometu, međutim upute još uvijek nisu jasne. Iz MUP-a su rekli kako imaju šest mjeseci da vide kako bi se to moglo riješiti. U pravilu, policija neće zaustavljati one vozače električnih romobila koji poštuju pravilo od 25 km/h bez obzira na to vozilo", pojasnili su nam iz udruge za e-mobilnost Strujni krug.

Ako je jači od 25 km/h - nema vožnje?

Upit o registraciji električnog vozila bržeg od 25 km/h, dokazivanju vlasništva nad istim kao i o vožnji električnih vozila na javnim cestama i površinama poslali smo Ministarstvu unutarnjih poslova.

Iz policije su nam pojasnili kako je, među ostalim, površinama za kretanje vozila i pješaka zabranjeno kretanje romobilom s motornim ili električnim pogonom koji ne spadaju u osobno prijevozno sredstvo, odnosno onih bržih od 25 km/h.

"Električni romobili i slične naprave koje ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava bilo da je veći radni obujam od 25 cm3 ili snaga elektromotora jača od o,6 kW ili imaju ugrađeno sjedalo ili se kreću brže od 25 km/h ne smiju sudjelovati u prometu na javnim cestama i površinama. Za takve je slučajeve predviđena kazna od 1000 kuna", pojasnili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Iako su za nepoštivanje navedenih odredbi predviđene kazne, na društvenim se mrežama gotovo svakodnevno pojavljuju snimke neopreznih vozača. U nastavku izdvajamo nekoliko slučajeva objavljenih na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode".

Ipak, kada je u pitanju registracija električnih romobila koji ne spadaju u kategoriju "osobnih prijevoznih sredstava", iz policije upućuju na Centar za vozila Hrvatske. Također, iz MUP-a su pojasnili da "vlasništvo nad električnim romobilom" nije propisano zakonom, ali i da se u tom slučaju primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju vlasnički odnosi.

Tehnički uvjeti - nepoznati

Tehnički uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni još uvijek nisu jasno definirani. Ključni su akteri, prema navodima policije, nadležni ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je da će ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladiti Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZSPC-a. Kroz izmjene navedenog Pravilnika urediti će se tehnički uvjeti za vozila koja su svrstana u "osobna prijevozna sredstva" kada sudjeluju u cestovnom prometu", pojasnili su iz policije.

Posebna upozorenja vozačima osobnih prijevoznih sredstava

Novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama fokus je stavljen na samog vozača vozila te na njegov odnos prema ostalim sudionicima u prometu. Iz policije su istaknuli kako će sankcionirati vozače koji budu kršili prometne propise.

Policija je, stoga, izdvojila nekoliko odredbi novog Zakona koje se odnose na vozače osobnih prijevoznih sredstava.

Biciklom i osobnim prijevoznim sredstvom u prometu smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina

Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, odnosno druge površine kojom se kreće te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku

pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu i osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani

na prednjoj strani i jedno na stražnjoj strani Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji sudjeluju u prometu dužni su noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom

ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom Zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na glavi moraju nositi vozači osobnih prijevoznih sredstava

za vrijeme vožnje na glavi moraju nositi vozači osobnih prijevoznih sredstava Na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom

koja upravlja tim vozilom Osobnim prijevoznim sredstvom ne smije se vući prikolicu ili neko drugo vozilo ili prijevozno sredstvo

ili neko drugo vozilo ili prijevozno sredstvo Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha čime bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom