Od subote kreće vrijediti novi Zakon o prometu. Kakve sve promjene uvodi, i koga po novom zakon prepoznaje u prometu, istražila je novinarka Petra Buljan u prilogu za Dnevnik Nove TV.

Od subote u prometu vrijede neka nova pravila! Na cesti ćete sada moći sresti vozila bez vozača, jahače konja, ali i vozače romobila! Nisu svi oduševljeni novim pravilima - pa je novinarka Petra Buljan istražila o kojim se to novostima točno radi.

Već više od tri godine, svaki dan, Goran Petković vozi romobil. Tek od sutra će i zakon priznati da romobilisti postoje i propisati kako se točno moraju ponašati u prometu.

"Moglo bi biti više guranja, nažalost, odnosno moglo bi biti odustajanja od romobila. Primjerice, putem kojim sam ja došao do ovdje nema biciklističke staze kojom bih se ja trebao kretati", rekao je Petković.

Krkljanac na svim cestama, zatvorena dionica prema granici: "Ogromna je gužva..."



U tom slučaju preostaju im nogostupi ili sporije ceste, i to samo za romobile koji ne mogu voziti brže od 25 kilometara na sat. Ali na cestu sada mogu i jahači, uz rub kolnika.

"Bilo bi dobro definirati to da netko u prometu tko sretne nekoga na konju, da poprilično smanji brzinu. U redu je da je definirano to da morate biti s desne strane konju, ne možete ulazit na autocestu s konjem, ne možete biti u alkoholiziranom stanju na konju - to apsolutno pozdravljamo", rekla je Mirjana Renard iz Konjičkog kluba Hiperion Zagreb.



Pa ako vidite konja na prometnici - bez brige! On sa svoji jahačima može biti tu, baš kao i potpuno automatizirana vozila - kojima vozač ni ne treba.

Zakon uvodi i niz sankcija

Od sutra vožnja električnog romobila ili bicikla dok obje slušalice imate na ušima, bit će kažnjiva s 300 kuna! Neprilagođena brzina sada će vas stajati dvostruko više - 1000 umjesto 500 kuna.

Nadamo se da u osobnom automobilu imate i kutiju prve pomoći, jer ako vam taj važan dio opreme nedostaje u autu, to ćete platiti 300 kuna. Primijetila je policija još nešto - vozači baš i ne znaju napraviti hitni koridor!

Većina vozača koji se ne znaju maknuti s puta za vozila hitne pomoći, policije ili vatrogasaca po novom zakonu platit će kaznu od 500 kuna. Pa evo još jednom uputa. "Treba osloboditi sredinu te autoceste ili bilo kakve prometnice. Vozila iz lijeve trake idu čim više lijevo, vozila iz desne čim više desno, tako da se sredina ostavi za sva vozila svih hitnih službi", rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a grada Zagreba.



Cilj zakona je poboljšati sigurnost svih sudionika, ali da bi do toga i došlo, svi vozači, jahači, romobilisti, biciklisti taj zakon moraju i poštovati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr