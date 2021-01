U ponedjeljak u Hrvatskoj počinje drugo polugodište. Neki će učenici nastavu pratiti putem interneta, a neki će biti u školi. Osim koronavirusa, početak škole zakomplicirao je i potres.

Drugo polugodište počinje u ponedjeljak, ali će u školi biti samo neki učenici. U osnovnim školama u klupe se vraćaju učenici od 1. do 4. razreda, a školarci od 5. do 8. ostaju na C modelu, odnosno nastavi na daljinu. Ovoj preporuci najmanje se vesele djeca.

"Draža mi je obična škola zato što se online teže razumiju stvari, teže je za objasniti, i teže je za naučiti sve", rekao je Manuel Zaharija, učenik 7. razreda.

Online nastava, kažu roditelji, zahtijeva i njihov veliki angažman.

"Profesor ne može zamijeniti roditelja, kao ni roditelj profesora. Tako da mislim da je puno bolje da su oni fizički u školi i tu se budi i ta odgovornost prema nastavi", rekao je Igor Loparić, roditelj učenika.

Na nastavu u učionice trebali bi i završni razredi srednjih škola, maturanti, ali pod pojačanim epidemiološkim mjerama. Jučer su dvije županije, Istarska i Primorsko-goranska, odlučile da svoje maturante u ponedjeljak ipak neće poslati u klupe.

"Ja bih bio sretan da je ministar to komunicirao prije nekoliko dana. Nama su jasno slane poruke da mi procijenimo sami i mi smo to napravili. Procijenjeno je da još uvijek nije vrijeme za naglo popuštanje mjera, nego mjere treba popuštati polagano i stupnjevito", rekao je Dino Kozlevac, načelnik stožera Istarske županije.

Državna matura je sve bliža, a svaki dan u školi iznimno važan, ističe maturantica pulske gimnazije Rafaela Perić, koja je od ponedjeljka opet uz računalo.

"Mislim da će dio u školi koji nismo odradili – zato što smo bili online prije praznika i zbog toga što ćemo sada biti online – jako nedostajati i meni i mojim kolegama i bit će nam malo teško sve pohvatati", rekla je.

Nastava u Banovini

Nastava počinje i za potresom razorenu Banovinu, područje s devet potpuno uništenih škola i 12 koje zahtijevaju ozbiljnije zahvate. Tamošnji učenici sada žive u kontejnerima i kamp prikolicama.

"Postoji mogućnost da se određenim preslagivanjem tih škola osigura način izvođenja nastave kako smo zamislili i predložili", rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.

Iz Sindikata hrvatskih učitelja pozivaju ravnatelje da "se izjasne o svojim potrebama, o tome koji im model odgovara, o tome kakvo je doista stanje na terenu kako bi moglo doći do odgode", rekla je Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata.

Dodatnih sedam dana odgode tražili su i u I. osnovnoj školi Petrinja.

"Ljudi nam se javljaju sa svih strana da žele pomoći, da žele donirati, tako da oprema neće biti problem. Više će biti problem psihološko stanje učitelja, učenika, roditelja, njihove kuće", rekao je Robert Groza, ravnatelj spomenute škole.

"Trebalo je dati više mogućnosti malim školama"

Đuro Baloević, predsjednik Aktiva ravnatelja OŠ Spitsko-dalmatinske županije, rekao je tijekom razgovora za Dnevnik Nove TV da ravnatelji nisu u potpunosti zadovoljni odlukom Ministarstva obrazovanja o početku drugog polugodišta, ali da je razumiju.

"Mislim da je i pametna u ovom momentu i iskreno se nadam da će učenici od petog do osmog razreda u roku od sljedećih 14 dana ipak doći u školu. Uvjeren sam da će se dobra epidemiološka situacija dodatno popraviti ili bar ostati približno jednaka", rekao je.

Što se tiče razloga za nezadovoljstvo, Baloević je rekao da misli da je trebalo dati više mogućnosti malim školama.

"Mi imamo popriličan broj malih škola i mislim da su učenici u tim malim sredinama mogli i biti na nastavi u školi. Upravo danas me je kontaktiralo par kolega iz otočnih i zagorskih škola s tom idejom. Žao im je što učenici viših razreda neće biti na nastavi", rekao je.

Također je dodao da se ne boje koronavirusa.

"Mi smo preživjeli prvo polugodište, 75 nastavnih dana, a školska godina mora imati minimalno 175 nastavnih dana. Nešto malo djece i djelatnika je zaraženo, imali smo razdoblja samoizolacije, kombinacija nastave online i na daljinu, i sve je proteklo u najboljem redu", zaključio je Baloević.

