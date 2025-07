Ivana Petrović: "Hrvatska je nejasna prema Izraelu zbog njihove podrške Hrvatima u BiH"

Nakon što je Bosna i Hercegovina ostala bez 100 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović podsjeća da je BiH prvotno i dobila status kandidata i novac Europske unije samo zbog specifičnih geopolitičkih okolnosti poput rata u Ukrajini, pa se pita žele li uopće BiH vlasti taj europski put.

"Cilj tog novca koji će nestat sa završetkom ovog proračunskog razdoblja 2027. godine je jačanje trgovinskih odnosa s najvažnijim trgovinskim partnerom Bosne i Hercegovine, a to je Europska unija", rekla je Petrović.

Hrvatska nije potpisala apel Izraelu o hitnom prekidu vatre u pojasu Gaze, a Petrović kaže da stav Hrvatske o cijloj toj stvari nije jasan, niti je u Saboru raspravljano o toj temi. Ukazala je na politiku naših susjeda u Sloveniji koji su krajnje desne ministre u izraelskoj vladi proglasili personama non grata što je stvar nacionalne politike i parlamentarnog konsenzusa.

"Hrvatska tu loše balansira. Štogod je Izrael tražio od Hrvatske, Hrvatska je ispunila. Štogod je Hrvatska tražila od Izraela, Izrael za nas nije napravio ništa. Jedino što može stajati iza toga je to što Izrael snažno podržava pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Oni tamo imaju jednu investiciju. Vjeruje se da bi to moglo biti most prema Trumpu i SAD-u, jer se bez njih to ne može riješiti", kaže Petrović i upozorava da je to nerealno jer su Bošnjaci tu bili brži i uz pomoć bogatih iseljenika već angažirali vrlo skupu lobističku grupu.