Manje od tjedan dana je do početka nastave, a kada će krenuti u Banovini - ovisit će od škole do škole. Ispred sisačke glazbene škole viđen je prizor od kojeg se srce stisne. Djeca su održala mali koncert i tako počela kampanju kojom prikupljaju novac za obnovu svoje škole.

Započela je kampanja za prikupljanje sredstava za obnovu glazbene škole u Sisku. Prije nekoliko dana učenica glazbene škole Frana Lhotke u Sisku, Sara Kolar zasvirala je violončelo ispred svoje škole razrušene u potresu, a fotografije su postale viralne i dirnule su mnoge.

Glazbena škola pokrenula je crowdfunding kampanju koja će trajati do 28. veljače. Sara Kolar jedna je od onih koji su u ponedjeljak svirali ispred razrušene škole. "Prsti se smrznu i onda je teško pratiti svaku notu da točno odsvirate", napomenula je i dodala kako sviraju da što brže prikupe novac i da se škola što prije obnovi.

"Ovom kampanjom bismo htjeli prikupiti sredstva dovoljna da krenemo u izgradnju nove ili rekonstrukciju ove škole, vidjet ćemo", poručuje ravnatelj Tomislav Ivšić.

Devet crvenih naljepnica

Što se škola i fakulteta u Banovini tiče - od 58 pregledano je 55 objekata, njih devet je dobilo crvenu naljepnicu, neuporabljivi su. Žutu 12, a zelenu 32 objekta. Nedavno obnovljena škola u Glini stradala je u potresu.

"Nova učionica Informatike, nova učionica Tehničkog, sve ono što smo posljednje dvije godine ulagali, obnavljali zbog škole za život, sve je uništeno", kaže ravnateljica OŠ Glina Robertina Štajdohar.

Nadaju se da će uskoro u sanaciju, s nastavom neće krenuti u ponedjeljak, već 25. siječnja. "Da se ne bi roditelji prepali i djeca. 25.01. ne znači da nastava kreće. Znači da kreću nekakvi počeci, da će se naši roditelji kontaktirati, naša djeca, da će razrednici vidjeti što našoj djeci treba", poručuje ravnateljica.

Filip iz Gline još uvijek ne može do svojih stvari, stan mu je stradao, a zgrada je za rušenje. "Ostao mi je tablet, školske knjige, bilježnice, sve. Nemam ništa", rekao je Filip.

"Stotinu učenika nije u gradu Glini. Stotinu i nešto nije u svojim domovima. Stotinu učenika je u svojim domovima, ali su oštećeni", ističe ravnateljica OŠ Glina.

I pedesetak djece iz Srednje škole Petrinja je ostalo bez krova nad glavom. Škola je neuporabljiva. U ponedjeljak će se pokušati krenuti s online nastavom. "Mi smo spremni za to tehnički, međutim, tko će stati iza tih računala kada ih upalimo i tko će biti s druge strane, to ćemo vidjeti kako će se ljudi osjećati u toj situaciji jer je vrlo teško. Ljudi se danas još boje ući u kuće iako su neke dobile zelenu oznaku, ljudi spavaju u autima i kontejnerima iz straha, to je vjerojatno i s djecom tako", napominje Milan Orlić, ravnatelj Srednje škole Petrinja.

Tomislav Paljak, državni tajnik u resornom Ministarstvu napominje kako se za učenike koji su privremeno smješteni u kontejnerima može osigurati internet putem SIM kartica.

"Postoje dijelovi gdje to ne treba forsirati dok se stvari ne poslože. Dobijamo informacije o opremi koja treba, izdaju se rješenja i šalje se ta oprema", uvjerava. Ravnatelj petrinjske škole razvozi opremu koja je preživjela na skladišta, administrativno će se škola preseliti u jednu kuću.

"Tu imamo jedan prostor u kojem ćemo osigurati pet radnih mjesta za one profesore koji su u Petrinji, a nažalost ne mogu raditi u svojim kućama zbog interneta i zato što su im kuće uništene", kaže Orlić.

Uništena je i petrinjska osnovna škola, a u Sisku - oni čiji su domovi stradali, iz sportske dvorane u koju su bili smješteni sele se u Brezovicu jer u Sisku nastava počinje u ponedjeljak po A modelu, dakle u školama.

Srednja škola Glina znatno oštećena

Marija Margušić Novosel ravnateljica Srednje škole Glina, kaže kako je škola značajno oštećena u potresu, a potres ju je zadesio u trenutku energetske obnove.

"Zatražili smo odgodu početka nastave za tjedan dana. Situacija se od prije pet dana znatno promijenila i pogoršala. Imamo 16 učenika na čije su stambene objekte nalijepljene crvene naljepnice. 20 posto učenika naše škole nema adekvatne uvjete za početak škole, nemaju adekvatne uvjete za stanovanje", kaže.

"Dio učenika je otišao iz svojih mjesta prebivališta, njih 43. Dio učenika je smješteno u kontejnerima. U ovim trenucima nismo spremni ni za online nastavu, a kamoli za školu uživo. Naši učenici koji su smješteni u kontejnerima, njih je puno u tim kontejnerima. Očekivati online nastavu u tim uvjetima bilo bi nehumano i neljudski", dodaje.

Kaže kako im je opcija za početak nastave 25. siječnja i odlazak u Srednju školu Topusko. "Zahvaljujem što će nas udomiti, ako se to dogodi. Trebat ćemo prijevoz za učenike. U narednim danima trebamo se dogovoriti s osnivačem o načinu organiziranja prijevoza. Za 18.01. nismo spremni, za 25.01. vidjet ćemo što će biti", poručuje ravnateljica.

