O trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i odluci vlasti da dio djece drugo polugodište nastavi s nastavom uživo govorio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". S njime je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Upitan bi li učenike još neko vrijeme ostavio kod kuće, Šostar poručuje kako je povratak u škole za niže razrede odlična odluka.

"Ne, ne bih ostavio djecu doma, zapravo ih treba što prije vratiti u jedan relativno normalan život. Kod nižih razreda imamo vrlo malo, gotovo zanemarivo, broj zaraženih, nisu prenosioci. Oni nisu prenosioci tako da je ovo odlična odluka, a što se tiče srednje škole i 4. razreda, to su maturanti kojima škola završava mjesec dana prije svih drugih i normalno je da ih se pokuša što ranije vratiti. Bitno je da nemamo veliko opterećenje u javnom prijevozu, a to će se na ovaj način postići. Vjerujem da će se u narednih 15 do 20 dana brojke bitno pasti i da ćemo moći donositi nove odluke i vratiti djecu što je moguće prije u normalnu nastavu", rekao je Šostar.

Djeca ispod 16 godina ne smiju se cijepiti protiv koronavirusa pa je reporterka pitala Šostara misli li da će zato djeca postati prenosioci.

"Mislim da ne ukoliko se budemo kao i do sada ozbiljno pridržavali mjera. Vidimo da brojke strašno padaju. Mi smo u Zagrebu jučer imali 109 pozitivnih, to su brojke o kojima smo mogli sanjati prije mjesec ili mjesec i pol, iako bih vas podsjetio da kad smo imali 30 pozitivnih dnevno u proljeće, da je već zavladala panika u gradu. Vrlo brzo smo se privikli na jedan sasvim drugačiji život i mislim da trebamo ovu bolest i dalje itekako ozbiljno shvatiti, pridržavati se mjera, a vidimo i da je broj umrlih iznimno velik i da i dalje umire jako velik broj ljudi tako da je jedini način da stavimo pod kontrolu ovu epidemiju naše ponašanje", rekao je.

Upitan bi li nastavnike i profesore uvrstio u skupinu najugroženijih osoba i cijepio ih sada, odgovara da ne bi.

"Zato što imamo puno važnijih prioriteta. Prije svega to su stariji od 65 godina, to su ljudi koji imaju zloćudne novotvorine...", objasnio je.

Na opasku reporterke Baus da se i političari cijepe rekao je kako se onima koji su se cijepili - zahvaljuje.

"Iznimno je važno u ovoj kampanji promovirati cijepljenje i pokazati da se ništa posebno neće dogoditi osim što ćemo zaštititi svoje i tuđe zdravlje. To je vrlo mali broj političara, nemojmo sad misliti da se cijepilo tisuće ljudi prije reda... To je par desetaka ljudi", poručio je.

Upitan što misli kada bi se mogli otvoriti kafići, restorani, i ublažiti mjere kazao je da to ne možemo predvidjeti.

"Vidjet ćemo, vidimo je da je jako puno ljudi bilo na Baniji, u prvim danima nakon potresa nisu se držali epidemioloških mjera, ali to je normalno u toj stresnoj situaciji, nije bilo nošenja maski, i sasvim sigurno je da će brojke porasti bez obzira što je najveća koncentracija cijepljenih upravo na Banovini, vidjet ćemo koliko će se raširiti po cijeloj Hrvatskoj jer su ljudi iz cijele Hrvatske tamo dolazili", kazao je Šostar.

Rekao je i kako nakon epidemije koronavirusa ne očekuje povećanu pojavu drugih bolesti.

"Ali očekujem povećanu pojavu zloćudnih novotvorina jer se ljudi ionako nisu usudili ići na preglede. Naši liječnici u Hrvatskoj nadljudskim naporima drže situaciju pod kontrolom", zaključio je Šostar.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr