Zagrmjet će iznad ovih dijelova Hrvatske: Evo što se zapravo događa

Tijekom redovitih letačkih aktivnosti HRZ-a u četvrtak u vremenu od 10:45 do 12 sati očekuje se pojačana buka.

"U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva će danas u vremenu od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera", priopćilo je Ministarstvo obrane.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, poručili su.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.