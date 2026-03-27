Apel vatrogasaca: "Želim poručiti građanima da nas zovu samo ako je stvarno nešto bitno"

Zamjenik zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Tomislav Resman izvijestio o stanju na terenu zbog oluje u Zagrebu i okolici.

"Otkako je nevrijeme počelo zabilježili smo 350 intervencija, samo od ponoći do sada imali smo preko 120. Noć je bila izuzetno teška jer je vjetar neprekidno puhao i otežavao svaku intervenciju", rekao je Tomislav Resman.

Resman je dodao kako su intervencije zbog srušenih stabala na automobilima i kućama izuzetno zahtjevne, piše N1.

Resman ističe da, ako vjetar nastavi ovako puhati, situacija bi mogla trajati do kraja dana. Trenutno imaju 250 intervencija na čekanju, dovoljno ljudi, ali toliko zahtjeva da ne stignu sve obaviti, a jak vjetar onemogućava rad s vatrogasnim ljestvama, što bi značajno olakšalo posao.

"Naš telefon zvoni 24 sata bez prekida. Želim poručiti građanima da nas zovu samo ako je stvarno nešto bitno, da ne zauzimaju linije s nebitnim intervencijama", naglasio je.