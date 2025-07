Danas se održava velika generalna proba uoči spektakularnog vojnog mimohoda. Na snagu će stupiti posebna prometna regulacija, a promet bi se trebao normalizirati iza 23 sata. Duž cijele trase bit će punktovi s vodom, osam sanitetskih timova, a formiran je i stožer za sigurnost, koja će na ovom događaju biti prioritet.

"Sve ide po planu i promet će biti zatvoren na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu, križanju Vukovarske i Avenije Marina Držića. Promet će biti zatvoren jer dolazi teška mehanizacija, a na generalnu probu doći će i pješački odredi jer će i u četvrtak sve krenuti upravo s tog mjesta", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković.

Vojni mimohod danas je komentirao Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, koji je objasnio da na svečanosti ipak neće sudjelovati pripadnici povijesnih hrvatskih konjaničkih postrojbi.

"Razgovarao sam danas sa zapovjednikom jedne od počasnih postrojbi Kravat pukovnije. Tvrdi da je sve što je general Kundid rekao nije točno i da su tek jučer doznali da neće sudjelovati na mimohodu. Ne krije svoje razočarenje i kaže da nisu očekivali ovakav razvoj događaja", ispričao je Latković.

"Kaže da su bili pripremljeni i uvježbani i da nisu bili pozvani ni na jednu od proba u vojarni na Plesu. Bili su spremni doći na generalnu probu, ali ih nitko više nije zvao nakon što su jučer popodne dobili obavijest da neće moći sudjelovati na mimohodu", dodao je.

Goran Latković, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Poslane su i upute građanima koji u četvrtak planiraju doći na mimohod.

"Očekuje se nekoliko tisuća građana koji će doći uživo pratiti mimohod. S obzirom na to da će velik broj prometnica biti zatvoren, građanima se savjetuje da do Vukovarske dođu pješice ili javnim prijevozom. Dakako da će javni prijevoz prometovati pod posebnom regulacijom, ali građani će i moći doći do neke od obližnjih stanica pa će morati doći pješice", zaključio je Latković.

Vojni mimohod Oružanih snaga povodom 30. obljetnice Oluje moći ćete pratiti uživo u specijalnoj emisiji Nove TV koja počinje od 15:30, a gledatelji će osim na Novoj TV, sve moći pratiti i na portalu DNEVNIK.hr.