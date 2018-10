U subotu, s početkom u 14 sati, u Vukovaru će se održati mirni prosvjed. Organizatori na glavnom vukovarskom trgu očekuju oko osam tisuća ljudi.

Po riječima glasnogovornika vukovarsko-srijemske Policijske uprave Domagoja Džigumovića, policija očekuje da će prosvjed proteći u mirnom ozračju te će njezini djelatnici uglavnom biti angažirani na osiguravanju prometne protočnosti koja će u Vukovaru biti znatno otežana jer su u tijeku radovi na mnogim prometnicama i gradskim ulicama.

Gradska uprava priopćila je da će se autobusi moći parkirati kod negdašnjeg hotela "Dunav", a osobni automobili u okolnim ulicama te na mjestu negdašnje tržnice u središtu grada. Kako je najavljeno, govorit će samo Penava, a stradalnici Domovinskog rata, sudionici i žrtve iznosit će svoja potresna svjedočanstva.

Približavanje datuma prosvjeda podijelilo političare

Približavanje datuma održavanja prosvjeda podijelilo je društvo. Dio oporbe najavljuje odlazak u Vukovar, pljušte kritike. "Vukovarske žrtve, nestali i njihove obitelji ne smiju služiti za unutarstranačke obračune i sukobe na desnici i u HDZ-u to je nedopustivo", kazao je šef SDP-a Davor Bernardić.

U petak je Ljiljana Alvir izjavila: ''Mi ćemo zapaliti institucije, ali vi nemate pravo šutjeti".

Prema procjenama organizatora, u Vukovar bi trebalo doći oko osam tisuća ljudi, no brojne udruge najavile su svoj dolazak posljednjih dana. Organiziraju se autobusi pa će ta brojka sasvim sigurno biti i puno veća. Ne postigne li prosvjed svoj cilj, najavljuju nove prosvjede.

Ranije je bivši ministar branitelja i SDP-ov saborski zastupnik, Predrag Matić komentirao je najavljeni prosvjed u Vukovaru: "Ja ne mogu biti protiv teme, ali kad vidite da se radi o HDZ-u, koji se nikad ne libi da ide na najniže strasti, a to su najteži ratni zločini, silovanje, Vukovar, rat. Tu se prepoznaje rukopis Tomislava Karamarka, isti je proces počeo sa šatorom. Može se biti zlurad pa reći kako ja uživam kad gledam Medveda, Đakića i Culeja kako brane Pupovca".

Na pitanje novinara hoće li HZD-ovci koji dođu na prosvjed biti sankcionirani, premijer Andrej Plenković je tek kratko poručio: "Vidjet ćemo".

Branitelji složni ali...

Svoj dolazak na prosvjed u Vukovar nakon njegove najave jednoglasno su potvrdile i braniteljske udruge. "Zbor udruga veterana gardijskih postrojbi i Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata RH donijeli su jednoglasnu odluku da će dana 13. listopada sudjelovati na skupu 'vapaj za žrtvu' u Vukovaru", stoji u zajedničkom priopćenju koje potpisuju predsjednici udruga, Miljenko Kolobarić i Zoran Maras.

Đuro Glogoški poručio je kako smatra da su političari ispolitizirali najavljeni prosvjed koristeći ga u dnevno političke svrhe i potpuno zaboravljajući na dostojanstvo prema žrtvama. "Svojim dolaskom u Vukovar dajemo potporu obiteljima ubijenih hrvatskih žrtava, a svim politikama sadašnjim i budućim još jednom dajemo do znanja da ratni zločin nema zastare i da najteži stradalnici iz Domovinskog rata neće odustati od traženja kazne za sve one koji su počinili zločin u agresiji na Hrvatsku", priopćeno je iz Udruge stopostotnih ratnih vojnih invalida.

Zagrebačka organizacije HVIDRA-e najavila je kako će organizirati prijevoz na prosvjed u Vukovar, unatoč odluci Glavnog odbora da ne podrži prosvjed. Istodobno predsjednik HVIDRA-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić u Saboru je komentirao kako se ne radi o podjeli unutar te udruge: "Ne slijede sankcije, razgovarat ćemo i vidjet ćemo kako će biti. S obzirom na to koliko stranaka dolazi, sadašnji prosvjed govori samo o gubljenju vremena, novca i živaca".

Reakcije krenule od najave prosvjeda

Podsjetimo, prosvjed u Vukovaru izazvao je brojne reakcije gotovo od prvog trenutka kad je najavljen. Dok su u Vladi ostali iznenađeni prozivkom i najavom prosvjeda u Vukovaru Ivana Penave, uz njega su stali logoraši, sugrađani i vukovarski HDZ.

Nakon najave prosvjeda, događanja je komentirala i predsjednica. "Apsolutno je nedopustivo da počinitelji ratnih zločina slobodno šeću ulicama Vukovara, a neki od njih i izvrgavaju ruglu svoje žrtve, ali se time mora pozabaviti pravosuđe", ocijenila je Kolinda Grabar-Kitarović.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sredinom rujna se sastao s ministrom unutarnjih poslova, Davorom Božinovićem i najužim timom iz povjerenstva koje se bavi istraživanjima zločina na Ovčari. Nakon tog je sastanka samo kratko rekao da više neće davati izjave nego se pripremati za prosvjed.

Istaknuo je kako smatra potpuno nerazumnim cijelu situaciju gledati iz perspektive interesa ili unutarstranačkih obračuna, a takvih djelovanja u javnom prostoru ima. "Takva pitanja dominiraju javnim prostorom i odvlače pažnju od onog što je bitno - da u 27 godina nije riješen problem ratnih zločina. Ako se netko nađe pogođen, neka, no taj je pogodak puno manje bolan od pogodaka koje trpe obitelji žrtava", rekao je.

Penava se sastao s premijerom

U međuvremenu se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Kako je kazao nakon sastanka: "Ovo nije prosvjed protiv premijera". "Premijer Plenković je za mene dosad najbolji premijer i ima najbolju Vladu. Jesam li ja njega uspio uvjeriti u to da ovo nije kontra njega, to je manje važno. Važno je da ima širinu i mislim da je shvatio kontekst priče", rekao je Ivan Penava i dodao: "Ovo nije udar na premijera i Vladu pa to je moja Vlada, moj premijer i na kraju krajeva premijer svih nas."

S druge strane, govoreći o potezu vukovarskog gradonačelnika, premijer Plenković je kazao: "Svatko snosi posljedice svoga političkog odabira. Ovo je bio njegov politički odabir i on će živjeti s njim".



Penava je u međuvremenu izjavio i kako ga ne impresionira pokretanje više postupaka za ratne zločine nakon njegove najave prosvjeda u Vukovaru. Jer, ustvrdio je vukovarski gradonačelnik, "možemo sada sve govoriti - 'poduplat' ćemo timove, udeseterostručit ćemo ih. Moja teza je - deset puta nula je uvijek nula. To je stvaranje nekoga dojma".

"Vrijeme za postavljanje jasnih rokova"

Prije nešto više od mjesec dana vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozvao je sve sugrađane na mirni prosvjed jer se "27 godina nakon počinjenih najstrašnijih zločina nije učinjeno gotovo ništa".

Kako je u svojem pozivu početkom rujna naglasio, za takvu situaciju su najviše krivi "političari i ljudi koji su profesionalno plaćeni, kojima je provođenje zakona u opisu radnog mjesta" te dodao da je vrijeme da se postavi jasni rokovi zaduženim institucijama.