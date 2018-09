Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozvao je u subotu sve građane Vukovara na mirni prosvjed jer se "27 godina nakon počinjenih najstrašnijih zločina nije učinjeno gotovo ništa". Dodao je da su za to najviše krivi "političari i ljudi koji su profesionalno plaćeni, kojima je provođenje zakona u opisu radnog mjesta" te dodao da je vrijeme da se postavi jasni rokovi zaduženim institucijama.

Zašto ste se odlučili na ovakav istup?

Prije svega zbog brojnih heroja kojima se ne zna trag, koji su zatučeni i leže u poljima Slavonije i Srijema.

Vi zapravo tvrdite da dokazi leže u ladicama, da se do njih može doći. I Vi ste došli do neke dokumentacije. Što ste uspjeli dobiti?

Prošlo je puno vremena. Ljudima je donekle doprlo do svijesti i savjesti i dokazi pršte i lako su dostupni. Ako sam ja mogao doći do njih, a u ruci držim kopiju dokumenta iz Srijemske Mitrovice s popisom, kako kaže, zarobljenih pobunjenika.

Što znači taj popis?

Konkretno, ako ćemo biti pravna država koja se odgovorno ponaša prema svojim herojima, onda ćemo iskoristiti ovo kako bismo dokazali da se zločinački režim Slobodana Miloševića mora osuditi, da se ljudima koji su prošli torture srpskih koncentracijskih logora moraju priznati prava i, na kraju krajeva, uvjetovati to ako ćemo danas-sutra biti u Europskoj uniji s Republikom Srbijom. Ako nećemo, onda je to loša priča i za nas i za ove ljude.

Što se sve može iščitati iz ovog popisa? Ima li tu nekih dokaza o počinitelju?

Naravno, ima jedno ime. To je zapovjednik PSC KPD Srijemska Mitrovica, kako na kraju popisa piše. Naravno, da su se institucije bavile ovim poslom one bi to imale i trebale bi već odavno imati cijelu križaljku riješenu, do glavnog čovjeka koji je bio mozak operacija. Govorimo o samom vrhu JNA-a, KOS-a i politike velike Srbije.

Hoćete li Vi to predati institucijama?

Hoću, ali mislim da je žalosno što su naše institucije toliko slabe da im privatne osobe to moraju predavati. To naprosto govori da se sve ovo vrijeme nije dovoljno činilo, ali hajmo reći: "Nikad nije kasno. Idemo pokušati, dati sve od sebe i pokušati konačno sve ovo riješiti." Mislim da je to ipak puno važniji problem. Svaka čast Uljaniku ali, što se tiče Vukovara i moderne hrvatske države, mislim da je ovo početno slovo abecede i koje je odavno trebalo biti apsolvirano.

Bojite li se sankcija? Vidimo kako je prošao Darko Milinović, a Vi ste pozvali na prosvjed.

Ne, mislim da svi moramo imati neku liniju ispod koje ne možemo ići. Teško bih shvatio da ovu liniju HDZ nije spreman braniti, ili bilo koja stranka koja djeluje na prostoru Hrvatske.

Imali li Vlada Vašu podršku? I ranije ste ju kritizirali.

Jesam, kad sam mislio da za to imam argumente i kad sam mislio da Vlada čini loše, da bi nekim drugim smjerom bolje prošla i bolje poentirala. Naravno, vodeći uvijek računa o svome gradu. Ima moju potporu, ali ako ova problematika ne nađe potporu kod ove Vlade, ili bilo koje druge, to bi naravno nužno značilo razlaz i ne bih sa tim imao problema. Neka linija mora postojati i ispod te linije s ne smije ići.

Vlada je prije nepune dvije godine obećala zakon o Vukovara. Što je s tim?

Vlada radi na tome, osobito Ministarstvo regionalnog razvoja i ministrica Žalac te naša Vukovarka gospođa Bilić. Ovih dana, kako mi je saopćio, se za taj zakon borio i premijer Andrej Plenković. Vjerujem da Vlada po tom pitanju daje maksimum i, kao što sam rekao, doista vjerujem da je Vlada puno napravila i da je najbolja Vlada koju je RH imala. Međutim, molim da se svati i moja strana priče, odnosno priča Vukovara. Ako je cijena uspjeha zaboravljanje naših heroja – a mislim da toga ništa nije vrijedno – onda sve pada u vodu.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr