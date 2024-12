"Karlu se nešto dogodilo": Ono doba u godini kada neki osjećaju poseban strah, i to s razlogom

S blagdanima dolazi i vrijeme kada se mogu legalno kupiti i koristiti petarde određene vrste i to veće jačine. To, nažalost, dovodi do teških ozljeda i crnih scenarija.

Zato policija 31 godinu zaredom provodi akciju "Mir i dobro". Kako iz prve ruke izgleda kada se nesmotrena zabava pretvori u noćnu moru, za Dnevnik Nove TV ispričao je jedan otac.

"Bili smo kod nas na selu na jednom domjenku i djeca tamo odjednom kažu "Karlu se nešto dogodilo". Što je Karlu? Idemo na Hitnu do Mostara, ali hvala Bogu, bila je samo neka spržotina i dobro je sve prošlo. Malo opečenosti i to je to", rekao je otac.

Potom je opisao kako se osjećao u tom trenutku. "Bilo je stresno, ali na kraju, kada je sve dobro prošlo, rekao sam "Bogu hvala". Nakon toga više nikada nije palio petarde", dodao je.

Njegov sin je prošao bez posljedica, no to se ne može reći za 14-godišnjaka iz Zagreba koji je početkom prosinca završio u bolnici s višestrukim prijelomima i ostao bez vida na jedno oko.

"Broj ozlijeđene djece u našoj Hitnoj službi u promatranom razdoblju je manji, ali raste broj ozbiljnih ozljeda od kojih djeca ostaju invalidi", rekao je primarius Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Zato policija od 13. prosinca do 7. siječnja provodi akciju “Mir i dobro“. Ovo je već 31 godina da održavaju akciju ne bi li pokušali spriječiti najcrnje scenarije.

"Imali smo prije desetak dana prvo teško ozljeđivanje na području PU zagrebačke, a sezona nije ni počela", rekao je policijski službenik Službe prevencije PU zagrebačke Mislav Švigir.

Malo jača pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 poput kutija za vatromet ili raketa mogu se prodavati punoljetnim osobama od 15. prosinca do 1. siječnja i koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja.

Kategorija F1 kao što su prskalice ili bombice prodaje se cijele godine i mogu je kupiti stariji od 14.

"Broj prekršaja je podjednak, a broj prekršajnih i kaznenih prijava je godišnje oko zajedno oko 100", rekao je voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja.

Građani bi u svojem okruženju što manje petardi. "Neprikladno, opasno...", rekla je Indira. "Ne, ne volim petarde, imam kući dva psića pa ih plaši", objasnila je Ivana. "Može samo izazvati neželjene posljedice, a to je nepotrebno u danima slavlja", kazao je otac s početka priče.

Tijekom prošlogodišnje akcije tri su osobe teško ozlijeđene. Među njima su dječak kojem je amputirana šaka dok je 15-godišnjakinja ostala bez vida na jedno oko. Kazne su i do 10.000 eura. Ove je godine već loše krenulo.

