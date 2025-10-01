Tko će biti nova pravobraniteljica za djecu? "Tri kandidatkinje su odustale"

Predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović izvijestila je u srijedu kako se za poziciju pravobraniteljice za djecu natječe osam kandidatkinja jer su tri odustale, a među kojima će u idućim danima Odbor odlučiti koga će predložiti Hrvatskom saboru na izbor.

"Prijavilo se ukupno 11 kandidatkinja, u međuvremenu su dvije odustale, a danas jedna nije došla na razgovor, što se smatra odustajanjem od kandidature. Tako da sad imamo osam kandidatkinja, a daljnja procedura je sljedeća: Odbor će u roku 10-ak dana imati ponovno sjednicu i tada ćemo tajnim glasovanjem odlučiti koliko ćemo kandidatkinja predložiti Saboru", kazala je nakon što je Odbor posljednja dva dana proveo saslušanja svih osam kandidatkinja.

Iako u Zakonu procedura nije jasno definirana te razgovore s kandidatima, odnosno kandidatkinjama s obzirom na to da su se za ovu poziciju javile sve žene, nisu kao matični Odbor bili dužni provesti, kazala je, ona je kao predsjednica Odbora odlučila transparentno provesti taj proces.

"Saboru ćemo poslati na izbor onoliko kandidatkinja koliko to Odbor odluči. U Zakonu piše da su to minimalno dvije, a možemo poslati i svih osam. Mislim da ćemo imati vrlo zahtjevan posao jer nakon razgovora u ova dva dana imamo dobar izbor, što je dobro jer su nam se javile dobre kandidatkinje, no s druge strane nam to otežava posao jer sad treba izabrati", ocijenila je.

S obzirom na to da sadašnjoj pravobraniteljici Helenci Pirnat Dragičević, koja se ponovno javila na javni poziv, mandat istječe 22. studenog, zastupnici do tada moraju provesti raspravu na plenarnoj sjednici Sabora o kandidatkinjama koje predloži Odbor, a potom provesti i glasanje, koje će, također, biti tajno.

Komentirala podizanje optužnice protiv Dabre

Vučemilović se na pitanje novinara osvrnula i na podignutu optužnicu protiv bivšeg ministra Josipa Dabre (DP), a sada saborskog zastupnika te njezinog bivšeg stranačkog kolege. Dok Dabro to vidi kao politički progon, Vučemilović kaže da se njoj to ne čini tako.

"Ako se optužnica digla, pretpostavljam da ima osnova za to. Nisam pobornik teorija zavjera ni toga da sada netko treba glumiti žrtvu, ja osobno u to ne vjerujem", ustvrdila je.

ODO u Osijeku optužnicu je podignulo zbog povrede prava djeteta te nezakonitog posjedovanja automatske puške. "Vidi se na onim fotografijama kako daje oružje maloljetnom djetetu, to je potpuno neprimjereno. Odluka je na njemu kao roditelju kako će odgajati dijete, naravno, no po meni to nije nešto što je dobro i svakako je za osudu", ocijenila je Vučemilović.