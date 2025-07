Vrućine se nastavljaju: meterorolog Dnevnika Nove TV otkrio kad možemo očekivati osvježenje

Malo kiše, pljusak, a i zagrmjelo je jutros u Gorskom kotaru. U kopnenom području svakako je bio svježiji, ugodniji početak dana, dok su se Splićani, a i Dubrovčani ponovno probudili na 30 stupnjeva. Ako su uopće i spavali. Slično je bilo i u drugim mjestima na obali i otocima gdje topla bura ni noćas nije dozvolila značajnije spuštanje temperature. U Dubrovniku je, primjerice, bilo oko 31 većinu noći. Mi smo i dalje u polju povišenog tlaka, pod utjecajem anticiklone. Vrijeme će tako sutra biti sunčano, vruće i ponovno vrlo vruće. Istodobno, na zapadu, na rubu europskog kontinenta vidi se frontalni sustav koji će do naših krajeva stići u petak poslijepodne kad će biti mogućnosti za pljuskove. Subota je, za sad, vjerujemo, povoljnija.

Sutra ujutro bit će sunčano, uz slab vjetar u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati većinom slaba do umjerena, podno Velebita jedino ponegdje i jaka bura: ponovno uglavnom do sredine dana kad će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, dosta ugodno, a na moru od 23 do 27 stupnjeva.

Poslijepodne donosi vrućinu. Bit će sunčano i vruće. I dalje bez vjetra, u središnjoj Hrvatskoj uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33, 34 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati sunčano, te će biti vruće. Od 31 do 34 se očekuje u najtoplijem, odnosno, najviše vrućem dijelu dana.

Sunce sutra i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru prijepodne bura, poslijepodne uglavnom jugozapadni, mjestimice i sjeverozapadni vjetar. 30ak stupnjeva u gorju, 33 do 35 će biti na sjevernom Jadranu, pa je i dalje na snazi Meteoalarm.

I u Dalmaciji sunčano i vruće. Uz obalu prijepodne bura, kasnije sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura će biti između 32 i 36 stupnjeva.

Proznoza za ostatak tjedna

More je ugodno za kupanje, na većini mjernih mjesta od 24 do 27 stupnjeva. UV indeks na cijelom našem području i sutra vrlo visok. Isto i prekosutra.

Većinom sunčano se u našim krajevima očekuje i sljedećih dana. U petak nestabilnije, pa je poslijepodne u unutrašnjosti, uglavnom zapadnoj i u gorju uz jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Vjerojatnost za pljusak u subotu postoji, no mnogo je manja. Do kraja radnog tjedna bit će vruće i vrlo vruće. U petak poslijepodne zapuhat će umjeren sjeverac pa će u subotu vrućina malo popustiti.

Na Jadranu u četvrtak sunčano. U petak na sjevernom dijelu poneki oblak više, pa je i ovdje uz jači razvoj oblaka moguć pljusak i grmljavina. U Dalmaciji će se svih dana zadržati sunčano, vruće i vrlo vruće. Noći i jutra na obali uz buru, a dani, kao i do sad, uz jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Još uvijek je nezahvalno davati preciznu prognozu za subotu: može biti manjih nestabilnosti, no za sad se čini da će vrijeme ipak biti najvećim dijelom sunčano, u Zagrebu noću ugodno, a danju manje vruće nego u petak i nedjelju. U petak, pred vikend je moguć poneki pljusak. Neka ozbiljnija promjena, nije izgledna prije sljedećeg tjedna.