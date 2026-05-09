Pred nama je nestabilan tjedan: U nedjelju pljuskovi s grmljavinom

Prati nas sunčano i ugodno toplo proljetno vrijeme. No nije posve stabilno pa je tako i u subotu lokalno bilo ponekog pljuska: u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Posavini. Od nedjelje će pljuskovi biti malo češći te ponekad i malo intenzivniji. Atmosfera postaje nestabilnija, sljedećih dana u više navrata će nam stizati poremećaji: a prodor nešto hladnijeg zraka u utorak dodatno će destabilizirati atmosferu.

Sve skupa očekuje nas tjedan nestabilnog vremena, uz pljuskove s grmljavinom, ali i sunčana razdoblja, kojih će od dana do dana biti više ili manje u različitim dijelovima zemlje. Vrlo tipično proljetno vrijeme za koje je najbolje kišobran uvijek imati blizu. Jakna, sredinom tjedna u večernjim satima, dok će danju isto biti manje toplo, ali ne i hladno.

Vrijeme u nedjelju

Nedjelja još izgleda relativno dobro, osobito jutro u kojem će biti i dosta sunca. U unutrašnjosti će sunčano i prevladavati, mjestimice u zoru tek kratkotrajna magla. Na Jadranu djelomice sunčano. Zapuhat će jugo, u gorju jugozapadnjak, a u nizinama unutrašnjosti sutra od jugozapadnog vjetra na zapadu zemlje do jugoistočnog u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 7 do 12, a na moru većinom od 12 do 16 stupnjeva.



Kasnije uz umjeren i jak razvoj oblaka može biti sporadičnih pljuskova u središnjoj Hrvatskoj. Osobito prema večeri. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura će biti od 23 do 25 stupnjeva.

U istočnim predjelima dobar dio dana prevladavat će sunčano. Više oblaka, poslijepodne i navečer kad je i ovdje, uglavnom zapadnije u regiji, moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, dok će temperatura biti od 24 do 26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj uz promjenjivu naoblaku isto su poslijepodne i navečer mogući lokalni pljuskovi. U gorju će puhati jugozapadnjak, a na moru uglavnom jugo. Najviša dnevna temperatura, oko 20, 21 u gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu većinom 22 ili 23 stupnja.

U Dalmaciji će veći dio dana biti djelomice sunčano, a poslijepodne i navečer očekuju se i mjestimični pljuskovi s grmljavinom. Puhat će prvo umjereno jugo, koje će jačati pa će krajem dana ponegdje već biti vrlo jako. Dnevna temperatura, ovdje od 22 do 24 stupnja.

Temperatura mora je većinom oko 16, 17 stupnjeva. Na Hvaru i u Dubrovniku danas je izmjereno 18. UV-indeks će sutra u kopnenom području biti visok, a na Jadranu i u gorju, gdje se tijekom cijelog dana očekuje nešto više naoblake, bit će umjeren.

Prognoza za prvi dio tjedna

U ponedjeljak i utorak u kopnenom području promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U srijedu sunčanije, barem djelomice sunčano i uglavnom suho. U ponedjeljak će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, u utorak će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz koji će i osvježiti. Nešto svježije će se potom zadržati i u nastavku tjedna, no ne i hladno. Samo manje toplo nego ovih dana.

I na moru u sljedećem tjednu promjenjivo, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak i utorak će ponajprije na sjevernom dijelu biti obilnije oborine. No neće izostati i barem kraća sunčana razdoblja. Početkom tjedna će puhati jako, lokalno i olujno jugo. U utorak će okrenuti na mjestimice jaku buru i sjeverozapadnjak, a potom će sredinom tjedna ponovno zapuhati jugo. I na moru će sljedećih dana, osobito uz buru, biti nešto manje toplo.

Jugo u srijedu najavit će nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena i u drugoj polovici tjedna. I dalje će se izmjenjivati kiša, pljuskovi, i sunčana razdoblja. S tim da će od utorka do subote recimo i dnevna temperatura biti nešto niža nego do sad.