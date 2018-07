Nastavlja se većinom sunčano i vruće vrijeme. Toplinski val koji postupno stišće i naše krajeve svoj vrhunac će dosegnuti u utorak i u srijedu kad će temperatura mjestimice prelaziti i 35 stupnjeva.

No ovako visoke temperature, stupanj dva, gore dolje, na nekim za to karakterističnim mjestima mogu se zadržati sve do nedjelje. To su, svakako Knin, zatim Šibenik, Ploče.

Tlak zraka je izjednačen, ili malo povišen. Nema značajnijih fronti u blizini, ali i u utorak može biti lokalnih nestabilnosti, i to prije svega u Slavoniji i Baranji.

Kao i u ponedjeljak , većinom će prevladavati sunčano i u početku, za jutro dosta toplo. U kopnenom dijelu ponovno oko 20 stupnjeva, u gorju 15, a na Jadranu i ove noći rijetko ispod 25. Ujutro će biti i malo bure, pa bi, i sutra, na nekim mjestima, zbog fenskog efekta bure minimalna temperatura mogla biti čak 27 ili 28 stupnjeva. Kao što je to uostalom bilo jutros, primjerice u Splitu i Dubrovniku.

Temperature i do 34 stupnja

Više manje sunčano nastavit će se i poslijepodne. Bit će tek dnevnog razvoja oblaka, no pljuskova ipak ne bi trebalo biti. Zato će se živa u termometrima rastezati preko 30, mjestimice i do 34 stupnja. U hladu, naravno.

U Slavoniji i Baranji malo nestabilnije pa je lokalno moguć pokoji pljusak, premda će i ovdje veći dio dana prevladavati sunčano. Tek mrvicu manje vruće nego na zapadu. Očekuje se od 31 do 33.

Većinom sunčano i dosta vruće prevladavat će i na sjevernom Jadranu, čak i u gorskoj Hrvatskoj. U gorju 29 do 32 stupnja, a na moru i više, ovdje na sjevernom Jadranu sutra od 33 do 35. Nakon bure, poslijepodne će puhati uglavnom zapadni i sjeverozapadni vjetar.

I u Dalmaciji sunčano i vruće. Malo nestabilnije u zaleđu gdje su male šanse poslijepodne za lokalni pljusak. Puhat će uglavnom sjeverozapadnjak, dok temperatura i ovdje sutra ide do 35.

Vrlo visok UV indeks

Temperatura mora je većinom između 24 i 26 stupnjeva, a u skladu s prognozom naoblake, UV indeks će biti vrlo visok.

Od sredine tjedna ponovno nešto nestabilnije, pa bi uz jači razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima na kontinentu opet moglo biti izraženijih pljuskova, osobito prema istoku zemlje. Zadržat će se vruće, iako će temperatura biti malo niža.Uglavnom sunčano i svakako vruće ostaje i na Jadranu.

U četvrtak i petak može biti više oblaka, vjerojatnije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije gdje će pri tom biti i malih šansi za kakav pljusak. Uz ponegdje vrlo tople noći, neće biti jako ugodno. Danju se zato svakako osvježite u moru.

Upozorenja za cijelu zemlju, visoke temperature već u 7 sati

Danas su za cijelu zemlju na snazi upozorenja. Dok je za kopneni dio Hrvatske izdano žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme, za cijeli Jadran izdano je narančasto upozorenje zbog opasnog vremena.



Upozorenja su izdana zbog iznimno visokih temperatura i toplinskog vala te temperatura koje će u pojedinim dijelovima zemlje rasti do 36 stupnjeva Celzijevih.

"BUDITE SPREMNI na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozorova DHMZ.

Već u 7 sati u utorak Hvar se grijao na 29,8 stupnjeva Celzijevih, a slično je bilo i u Dubrovniku gdje je izmjereno visokih 29,4 stupnjeva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr