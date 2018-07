Pred nama je prvo ozbiljnije zatopljenje ovog ljeta, i to taman što smo se požalili na kišovito i promjenjivo vrijeme u lipnju i srpnju.

Idućih nekoliko dana temperatura će mjestimice rasti i preko 35 stupnjeva pa je zbog posljedica koje tako visoke temperature mogu imati na naše zdravlje i DHMZ izdao upozorenje: na najvećem udaru ovog toplinskog vala, sredinom tjedna bit će naše priobalje: Istra, Kvarner, Dalmatinska obala, Ravni kotari, južnodalmatinski otoci, te karakteristična područja unutrašnjosti Dalmacije.

Za gotovo cijelu Hrvatsku za danas je izdano žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Očekuje nas vruć dan i temperature koje će rasti i do 36 stupnjeva Celzijevih.

"BUDITE NA OPREZU zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", navodi se u upozorenju DHMZ-a.

U ponedjeljak nas, dakle, očekuje sunčano i vruće vrijeme. Na kopnu povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka pokoji poslijepodnevni lokalni pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom u Slavoniji i Baranji.

Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 31 i 36 °C.

Sunčano i vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana.

U utorak uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji. Vjetar većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će nakon umjerene bure i sjeverca poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 18 do 22, na Jadranu od 22 do 25. Najviša dnevna između 31 i 36 °C.

U srijedu i četvrtak uz prolazno više oblaka poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom bit će izgledniji, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Jutra će biti topla, na Jadranu i vrlo topla, a danju vruće. Od srijede u Slavoniji dnevna temperatura malo niža, javlja DHMZ.