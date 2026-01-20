EU uzvraća udarac! Ovako će odgovoriti Trumpu

Odobrenje trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a, koji je dogovoren u srpnju, trebalo bi biti suspendirano u Europskom parlamentu, doznaju izvori bliski parlamentarnom odboru za međunarodnu trgovinu.

Suspenzija bi trebala biti objavljena sutra poslijepodne u Strasbourgu, piše BBC.

Sporazum između predsjednika Donalda Trumpa i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen postignut je u srpnju na Trumpovu golf-terenu u Škotskoj.

Njime su američke carine na sav uvoz iz Europske unije snižene na 15 posto, što se u tom trenutku smatralo povoljnim dogovorom, s obzirom na to da je Trump prethodno prijetio uvođenjem carina od 30 posto.

Međutim, sporazum mora odobriti Europski parlament, a odbor za međunarodnu trgovinu još nije završio njegovu detaljnu analizu.

U subotu je, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump zaprijetio uvođenjem američkih carina zbog Grenlanda, utjecajni njemački zastupnik u Europskom parlamentu Manfred Weber izjavio da „odobrenje u ovoj fazi nije moguće“.

Dok je sporazum bio u završnoj fazi dogovora, Europska unija suspendirala je svoje protumjere, odnosno carine na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde eura.

Ta suspenzija istječe 6. veljače, a bez njezina produljenja ili bez parlamentarnog odobrenja sporazuma, carine Europske unije na američku robu stupit će na snagu 7. veljače.