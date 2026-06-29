Slučaj drniškog ubojice godinama stajao u ladici, u Šibeniku i Zadru utvrđeni ozbiljni propusti

Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.

"Prvenstveno valja istaknuti da je predsjednica Mirta Matić naložila ponovno vratiti prekršajne referade u Stalnoj službi u Pagu, Stalnoj službi u Benkovcu i Stalnoj službi u Biogradu na Moru, a što će između ostalog znatno olakšati vođenje postupka za vrijeme trajanja turističke sezone.

Nadalje, u Općinskom sudu u Šibeniku utvrđene su brojne nepravilnosti u radu sudske uprave”, priopćio je u ponedjeljak Vrhovni sud.

U zaključcima vezanima uz šibenski sud Vrhovni sud je utvrdio da je predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova sudske uprave negativno utjecao na učinkovitost rada suda.

Nadzor je pokazao da nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta te poduzimao mjere za rješavanje starih i neaktivnih predmeta.

Posebno su istaknuti ozbiljni propusti u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i raniji slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. duže od dvije godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja.

"Imajući u vidu da je predsjednik suda Mirko Škarica predsjednik Općinskog suda u Šibeniku od 2021. godine i trenutno obnaša drugi mandat u trajanju od četiri godine uočeni nedostaci poslova sudske uprave i neažurnost rada na predmetima Općinskog suda u Šibeniku je, između ostalog, posljedica njegovog obavljanja poslova sudske uprave u ranijim godinama", ističu u zaključku.

Dodaju i da uočene nepravilnosti i nedostaci u radu sudske uprave nisu nastali u posljednjih godinu ili dvije, već su rezultat propusta u brizi predsjednika suda o učinkovitom radu suda koja traje više godina.

"U takvim nepredvidivim okolnostima u kojima se našao sud u kojem su čak tri suca suspendirana i privremeno udaljena od obavljanja sudačke dužnosti, predsjednik suda dužan je aktivno poduzimati mjere kako bi barem pokušao otkloniti zastoj u radu suda ili ublažili negativne učinke tih događaja na rad suda", zaključio je Vrhovni sud.

Na zadarskom sudu ozbiljno narušeni međuljudski odnosi

Na zadarskom je sudu, pak, Vrhovni sud utvrdio da uz dugogodišnju opterećenost neriješenim predmetima i spor rad, postoje ozbiljno narušeni odnosi između dijela sudaca i uprave suda, što dodatno otežava njegovo funkcioniranje.

"Nedopustivo je da suci bilo kojeg suda nisu spremni izdići se iznad svojih međusobnih neslaganja oko rasporeda poslova i posljedično dopustiti da razina njihovih međusobnih animoziteta dovede u pitanje funkcioniranje cijelog suda, posebno u okolnostima ionako niskog povjerenja građana u sudbenu vlast", navodi Vrhovni sud.

Posebno je kritizirano ukidanje prekršajnih referada u stalnim službama u Pagu, Benkovcu i Biogradu na Moru jer je građanima otežan pristup sudu, a dodatno je opterećen i rad policije.

Sud je naglasio da neslaganja oko godišnjeg rasporeda poslova ne smiju ugrožavati rad suda ni pravo građana na suđenje u razumnom roku te da su i predsjednica suda i suci dužni surađivati u interesu učinkovitog pravosuđa.

Istaknuta je potreba za ubrzanjem rješavanja starih predmeta, praćenjem predmeta u kojima prijeti zastara te povećanjem učinkovitosti zemljišnoknjižnog, prekršajnog i parničnog odjela.

"Nužno je nastaviti s poduzetim mjerama i poduzeti nove mjere kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od 10 godina, ažurirao rad u predmetima u kojima nije poduzeta radnja dulje od 6 mjeseci, povećala učinkovitost rada u zemljišnoknjižnom i prekršajnom odjelu, spriječilo nastupanje zastare u kaznenim i prekršajnim predmetima te povećala dinamika rješavanja parničnih predmeta dodijeljenih u rad sudskim savjetnicima", ustvrdio je Vrhovni sud.

Zbog pobune sudaca na zadarskom Općinskom sudu i ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo je izvanredni inspekcijski nadzor u ožujku. Ministarstvo je tada izvijestilo da je Pravosudna inspekcija zaprimila predstavke zadarskih općinskih sudaca u kojima stoji da je predsjednica suda Marija Knez izmjenom i dopunom ranijeg rasporeda dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave.

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) ranije je ustvrdila da premještanje većeg broja sudaca bez njihove suglasnosti te bez jasnih i provjerljivih kriterija, predstavlja ozbiljno upozorenje za sudsku neovisnost.