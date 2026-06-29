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Slučaj drniškog ubojice godinama stajao u ladici, u Šibeniku i Zadru utvrđeni ozbiljni propusti
Vrhovni sud utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru.
Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.tri vijesti o kojima se priča upozorenje drugima Žena zaspala na suncu, sada se bori za život: "Vrh prsta koji je dodirivao stolicu nestao je" VOJNA PARADA U PARIZU Plenković zaprijetio: "Ako ne ispuni ovaj zahtjev, očekujem njegovu ostavku" Dentalno zdravlje Od 1. srpnja nova pravila prilikom liječenja zuba: Ovo će sve razveseliti
"Prvenstveno valja istaknuti da je predsjednica Mirta Matić naložila ponovno vratiti prekršajne referade u Stalnoj službi u Pagu, Stalnoj službi u Benkovcu i Stalnoj službi u Biogradu na Moru, a što će između ostalog znatno olakšati vođenje postupka za vrijeme trajanja turističke sezone.
Nadalje, u Općinskom sudu u Šibeniku utvrđene su brojne nepravilnosti u radu sudske uprave”, priopćio je u ponedjeljak Vrhovni sud.
U zaključcima vezanima uz šibenski sud Vrhovni sud je utvrdio da je predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova sudske uprave negativno utjecao na učinkovitost rada suda.
Nadzor je pokazao da nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta te poduzimao mjere za rješavanje starih i neaktivnih predmeta.
Posebno su istaknuti ozbiljni propusti u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i raniji slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. duže od dvije godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja.
"Imajući u vidu da je predsjednik suda Mirko Škarica predsjednik Općinskog suda u Šibeniku od 2021. godine i trenutno obnaša drugi mandat u trajanju od četiri godine uočeni nedostaci poslova sudske uprave i neažurnost rada na predmetima Općinskog suda u Šibeniku je, između ostalog, posljedica njegovog obavljanja poslova sudske uprave u ranijim godinama", ističu u zaključku.
Dodaju i da uočene nepravilnosti i nedostaci u radu sudske uprave nisu nastali u posljednjih godinu ili dvije, već su rezultat propusta u brizi predsjednika suda o učinkovitom radu suda koja traje više godina.
"U takvim nepredvidivim okolnostima u kojima se našao sud u kojem su čak tri suca suspendirana i privremeno udaljena od obavljanja sudačke dužnosti, predsjednik suda dužan je aktivno poduzimati mjere kako bi barem pokušao otkloniti zastoj u radu suda ili ublažili negativne učinke tih događaja na rad suda", zaključio je Vrhovni sud.
Na zadarskom je sudu, pak, Vrhovni sud utvrdio da uz dugogodišnju opterećenost neriješenim predmetima i spor rad, postoje ozbiljno narušeni odnosi između dijela sudaca i uprave suda, što dodatno otežava njegovo funkcioniranje.
"Nedopustivo je da suci bilo kojeg suda nisu spremni izdići se iznad svojih međusobnih neslaganja oko rasporeda poslova i posljedično dopustiti da razina njihovih međusobnih animoziteta dovede u pitanje funkcioniranje cijelog suda, posebno u okolnostima ionako niskog povjerenja građana u sudbenu vlast", navodi Vrhovni sud.
Posebno je kritizirano ukidanje prekršajnih referada u stalnim službama u Pagu, Benkovcu i Biogradu na Moru jer je građanima otežan pristup sudu, a dodatno je opterećen i rad policije.
Sud je naglasio da neslaganja oko godišnjeg rasporeda poslova ne smiju ugrožavati rad suda ni pravo građana na suđenje u razumnom roku te da su i predsjednica suda i suci dužni surađivati u interesu učinkovitog pravosuđa.
Istaknuta je potreba za ubrzanjem rješavanja starih predmeta, praćenjem predmeta u kojima prijeti zastara te povećanjem učinkovitosti zemljišnoknjižnog, prekršajnog i parničnog odjela.
"Nužno je nastaviti s poduzetim mjerama i poduzeti nove mjere kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od 10 godina, ažurirao rad u predmetima u kojima nije poduzeta radnja dulje od 6 mjeseci, povećala učinkovitost rada u zemljišnoknjižnom i prekršajnom odjelu, spriječilo nastupanje zastare u kaznenim i prekršajnim predmetima te povećala dinamika rješavanja parničnih predmeta dodijeljenih u rad sudskim savjetnicima", ustvrdio je Vrhovni sud.
Zbog pobune sudaca na zadarskom Općinskom sudu i ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo je izvanredni inspekcijski nadzor u ožujku. Ministarstvo je tada izvijestilo da je Pravosudna inspekcija zaprimila predstavke zadarskih općinskih sudaca u kojima stoji da je predsjednica suda Marija Knez izmjenom i dopunom ranijeg rasporeda dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave.
Udruga hrvatskih sudaca (UHS) ranije je ustvrdila da premještanje većeg broja sudaca bez njihove suglasnosti te bez jasnih i provjerljivih kriterija, predstavlja ozbiljno upozorenje za sudsku neovisnost.
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