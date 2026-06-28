Pakleni dan helikopterske službe: Od utapanja i teških trauma do baze koja puca na najosjetljivijoj karici - našim otocima

Splitska baza Helikopterske hitne medicinske službe (HEMS) pokriva golemo i zahtjevno područje - od surovih planinskih klanaca Zagore, preko autocesta, pa sve do udaljenih jadranskih otoka.

S 15 liječnika te 15 medicinskih sestara i tehničara, ova uigrana ekipa svakodnevno spašava živote tamo gdje sekunde čine razliku između života i smrti.

Jutarnja priprema i surova pravila letenja

Svaki dan u bazi započinje detaljnim brifinzima i tehničkim provjerama, jer u zraku nema mjesta za pogreške. Vremenski uvjeti prva su i ključna stavka svake misije.

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Idemo prvo napraviti pregled vremena. Ceiling visibility ok... Može biti bura 35 čvorova tako da sve intervencije ispod Biokova mogu biti zahtjevne", ističe pilot Miodrag Dimitrijević. "Za brifing se pripremamo svaki dan kada dođemo na posao. Na kraju krajeva je uvijek bitan humani faktor, da vidimo da smo svi fit to fly."

Medicinski tehničar Sanjin Ljubičić dodaje kako oprema mora biti besprijekorno provjerena prije nego što se oglasi prva uzbuna. Kada dežurni telefon zazvoni, mirna se rutina u trenu pretvara u akciju.

Drama u zraku i na nepristupačnim terenima

Intervencije se nižu jedna za drugom: od utapanja poljske državljanke u Gradcu, do dramatične potrage za utopljenikom u dubokom kanjonu rijeke Cetine, gdje piloti moraju pokazati vrhunsko umijeće slijetanja na izrazito skučenim i opasnim terenima.

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 7 Foto: Dnevnik Nove TV

U zraku, unutar letjelice, medicinski tim neprekidno stabilizira kritične pacijente. Liječnik Andrija Babić opisuje složenost situacija s kojima se susreću, poput pacijenta koji je pao s visine i uslijed dolaska svijesti postao izrazito nemiran:

"U jednom trenutku postao je nemiran, očito uslijed podizanja šećera i dolaska svijesti, pa je počeo čupati Šancov ovratnik, pa smo mu dali lijek da ga malo sediramo... Da se malo primiri i da tolerira imobilizaciju."

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Osim izravnih spašavanja na mjestima nesreća, poput teškog sudara više vozila u Košutama gdje zbrinjavaju pacijenticu s ozljedom kralježnice, HEMS obavlja i hitne međubolničke transporte iz Zadra za KBC Split, neprekidno prateći vitalne funkcije pacijenata najsuvremenijim respiratorima i ultrazvukom.

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 6 Foto: Dnevnik Nove TV

Rođendansko čudo na otoku Braču

Jedan od najemotivnijih trenutaka u smjeni zbio se tijekom hitnog poziva za Supetar, gdje je stariji muškarac izvučen iz mora bez svijesti. Nakon brze reakcije lokalnog tima i preuzimanja pacijenta u helikopter, saturacija mu se s kritičnih 80 penje na stabilnih 92 posto.

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Pregledavajući dokumente u zraku, liječnica Divna Leskur primijetila je nevjerojatan detalj: "Evo ekipa, danas je pacijentu rođendan, očito slavi drugi rođendan. Dobar nam je." Pri slijetanju na Firule, tehničar Sanjin pacijentu je uz stisak ruke poručio: "Jeste li dobro? Evo, sletjeli smo na Firule... I sretan Vam rođendan."

Posao koji se mora živjeti

Dok letjelica miruje, zrakoplovni tehničar Carmelo Cali obavlja pregled strukture i motora. "Zna biti stresno, ali to je naš posao i volim ga", kaže Cali.

Vođa baze Goran Karna i tehničar Sanjin Ljubičić složni su u tome da ovaj poziv zahtijeva posebnu vrstu predanosti. To je, kako kažu, stalna kombinacija stresa, adrenalina, straha, ali i neopisive radosti kada se napravi nešto dobro.

Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Članovi ovog elitnog tima svjesni su težine svake sekunde provedene u zraku, ali i nagrade koju donosi uspješno odrađen dan.

"Dan izgleda jako kratko... Ali sve u svemu, na kraju dana kad vidiš da si nekome pomogao i da si nešto promijenio na bolje, mislim da je to super osjećaj i da se ništa ne može s time usporediti. Ja sam baš zadovoljan tim svojim pozivom i poslom", zaključuje liječnik Andrija Babić.

A sad malo o problemima

U dvije godine od uspostave Helikopterske hitne medicinske službe (HEMS) u Hrvatskoj ostvareno je ukupno 4157 intervencija, pri čemu su splitska i riječka baza podnijele najveći teret s više od 3000 letova.

Poziv: Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Iako je pokrivenost zemlje znatno bolja nego ranije, južni Jadran tijekom noći i dalje ovisi isključivo o Splitu jer baza u Dubrovniku leti samo do 19 sati. Otoci pritom ostaju najosjetljivija karika sustava zbog nepostojanja bolnica.

Nedavni incident na otoku Visu, gdje helikoptera nije bilo pa je pacijent satima čekao pomoć, ogolio je probleme s ugovornim obvezama talijanskog operatora koji je u slučaju kvara dužan osigurati zamjensku letjelicu u roku od osam sati.

Poziv: doc. dr. sc. Damir Važanić, Ministarstvo zdravstva Foto: Dnevnik Nove TV

"U ovom slučaju nije bio osiguran zamjenski helikopter. Tada mi poduzimamo druge korake, odnosno u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i MUP-om angažiramo njihove resurse", potvrdio je Damir Važanić iz Ministarstva zdravstva.

Skoro milijun eura penala

Zbog ovakvih propusta i neisporučene usluge država je operatoru naplatila oštre penale, koji su za 2024. godinu iznosili oko 250.000 eura, dok su za 2025. godinu skočili na više od 700.000 eura. Ugovor s Talijanima potpisan je na sedam godina, što znači da je preostalo još pet godina suradnje.

Poziv: doc. dr. sc. Damir Važanić, Ministarstvo zdravsta i Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Sustav u budućnosti čekaju izmjene poput uspostave trajnih baza izvan zračnih luka i jačanja međuresorne alternative za dane kada vremenski uvjeti onemogućuju letenje.

"Sredinom 2027. godine trebamo analizirati cjelokupne podatke, vidjeti sve intervencije, troškove, pokrivenost, dostupnost i sve ono što je potrebno, izraditi novu studiju i odlučiti koji od tri moguća modela će Hrvatska koristiti nakon isteka ovih 7 godina", najavio je Važanić.