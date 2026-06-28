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Pakleni dan helikopterske službe: Od utapanja i teških trauma do baze koja puca na najosjetljivijoj karici - našim otocima

Piše DNEVNIK.hr, Domagoj Mikić, 28. lipnja 2026. @ 21:07 komentari
Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 1
Poziv: Helikopterske hitne medicinske službe - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Dok većina tek čuje zvuk rotora, za nekoga dolje on znači nadu. A iza svakog uspješnog slijetanja ostaje ono najvrjednije - spašen ljudski život. Poziv Domagoja Mikića vodi vas iza kulisa Helikopterske hitne medicinske službe.
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