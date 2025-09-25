Ušli smo u pravi ranojesenski režim: Prognostičar Dnevnika Nove TV otkriva kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Prizemno se atmosfera u Europi počela stabilizirati – dominira područje visokog tlaka zraka. No u višim slojevima još uvijek se nalazi i jedna velika ciklona nad Francuskom. Ona će djelovati i na Hrvatsku, donijeti još malo povremene kiše, no to će biti znatno manje količine nego u srijedu.

Petak prijepodne na kopnu će ponovno biti većinom oblačno, lokalno uz kišu. Najvjerojatnija je u zapadnoj Slavoniji i Podravini. Ponegdje će biti i magle, ona je pak najizglednija u Lici, Pounju i Posavini. Na Jadranu zato sunčanije i ugodnije. Samo je mala vjerojatnost za lokalni pljusak na jugu. Vjetar slab do umjeren - najjači u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje povremeno može biti i jak, tamo će puhati jugoistočnjak. A na obali bura i tramontana. Najniža temperatura u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu oko 14, u Dalmaciji oko 18 , a u gorju hladno, bit će ispod 10.

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj početi pretežno oblačno, ali ubrzo će se razvedravati, tako da će biti i sunčanih razdoblja. A samo lokalno može pasti i malo kiše. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, uz temperaturu oko 20 stupnjeva.

I u Slavoniji pretežno oblačno, ali također uz tendenciju razvedravanja u poslijepodnevnim satima. Lokalno može pasti još malo kiše, no vjerojatnost za nju je manja nego ujutro. I dalje će biti pomalo vjetrovito, puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar koji će tek navečer slabjeti. Temperatura oko 20.

U Istri i Hrvatskom Primorju pretežno sunčano. Povremeno uz umjereno naoblaku, pri čemu lokalno može pasti kakav kratak pljusak, ponajprije u Istri. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana, a temperatura će biti slična kao i danas, oko 23.

U Gorskom kotaru i Lici oblačnije i svježije. Bit će umjereno do pretežno oblačno, ali samo lokalno može pasti malo kiše. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji u petak pretežno sunčano, samo uz malo oblaka. Poneki kratak pljusak moguć je popodne u Imotskoj i Vrgorskoj krajini. Puhat će umjerena tramontana, no bit će ugodno uz temperaturu oko 25.

Tri dana kopno

Sljedeći će dani u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačni, sa sunčanim razdobljima. Povremeno može pasti malo kiše, no to neće biti često, vjerojatnija je u nedjelju. (pauza) Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i zbog toga će biti malo svježije. Ujutro temperatura oko 10, a poslijepodne malo ispod 20.

Tri dana more

Na Jadranu će u subotu biti većinom sunčano uz slabu buru. Onda će se u nedjelju naoblačiti, i lokalno će biti kiše i pljuskova. Vjerojatnije u Dalmaciji. Bura će tad pojačati na umjerenu do jaku, pa će se i temperatura malo sniziti. U ponedjeljak već ponovno sunčanije, a i bura će tad slabjeti.



Dakle, ušli smo u ranojesenski režim vremena u kojem imamo i sunca i povremene kiše. Ipak, prognoza za vikend nešto je povoljnija nego što se činilo posljednjih dana. Samo će povremeno biti malo kiše, a za nju je najveća vjerojatnost u nedjelju, u Dalmaciji. Treba još imati na umu da će biti i malo vjetrovitije, a zbog toga i svježije.



Inače, u nedjelju se, na Jarunu u Zagrebu, održava još jedan Terry Fox Run. Prognoza je za sada relativno povoljna. Vjerojatnost za kišu je mala. Temperatura će poslijepodne biti između 17 i 19, uz slab do umjeren sjeverac, tako da će sve u svemu biti ugodno za trčanje i druženje na otvorenom, uz neku laganu jaknu.