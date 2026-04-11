Nakon sunčanog vikenda stiže promjena: Uz olujnu buru, mogući i pljuskovi uz grmljavinu

Većinom nas očekuje sunčano vrijeme, povremeno u kopnenom području tek umjerena naoblaka. Oko 15 stupnjeva na kontinentu, 20 na Jadranu. U nedjelju će biti još malo toplije, vjerojatno i malo sunčanije, no nakon tog nam slijedi promjena. Vrlo postupno stižu oblaci, potom i kiša, koja će uglavnom prema sredini tjedna biti moguća u svim krajevima, barem sporadično.

Riječ je o posljedici ciklone koja će se sa sjevera Afrike centrom kretati prema Tirenskom moru i tako dijelom utjecati i na vrijeme u našim krajevima. Već u nedjelju zapuhat će jugo, no dan će biti sunčan i topao.

Očekuje nas u većini krajeva pretežno sunčano jutro, u unutrašnjosti, i to ponajprije prema sjeveru i istoku u početku će biti umjerene i povećane naoblake. No samo prolazno. Uz obalu mjestimice umjerena bura, no u okretanju na južni vjetar i jugo, koje će prvo zapuhati na otvorenom moru. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti od 4 do 6, u gorju između 2 i 5, dok će na Jadranu biti većinom između 7 i 12 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano. Malo oblaka tek mjestimice na sjeveru zemlje. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar dok će temperatura biti između 17 i 20 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar uz koji će biti malo manje toplo nego na zapadu. Dnevna temperatura, uglavnom od 16 do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto sunčano. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru će bura okrenuti na južni, jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 16 do 20, a na sjevernom Jadranu od 19 do 22 stupnja.

I u Dalmaciji sunčana nedjelja. Vjetar će okrenuti na južni, jugozapadni i jugo koje će postupno jačati, osobito na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 19 i 23 stupnja.

Prognoza za prvi dio tjedna

Novi tjedan počinjemo uz promjenjivije i oblačnije vrijeme. Uglavnom u utorak i srijedu ponegdje će biti i kiše. Svih dana će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, no temperatura se neće značajnije mijenjati, moguće je jedino da u utorak ponegdje bude malo svježije.

Na Jadranu u ponedjeljak porast naoblake, prema večeri na sjevernom dijelu lokalno i kiša. Od utorka promjenjivo oblačno, mjestimice kišovito, pri čemu je lokalno moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Puht će jako i olujno jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu mjestmice jaka, na udare olujna bura. U utorak će jugo salbjeti, a u srijedu i okrenuti na umjerenu buru, prvo na sjevernom dijelu, a do kraja dana na cijeloj obali. Dnevna temperatura se neće značajnije mijenjati, jutra će jedino uz južinu na moru biti toplija početkom tjedna.

Dakle, što se tiče sljedećih dana, neće biti stabilno, osobito u prvoj polovici i sredinom tjedna. Šanse za sunčana i suha razdoblja veće su u drugoj polovici, i to u unutrašnjosti, posebno za vikend. Ipak, bit će toplo, iznad prosjeka za sredinu travnja. Ovakvo vrijeme poticajno je za vegetaciju, pa će i koncentracija peludi i dalje biti visoka. Uz brezu je sad tu i hrast, grab, a krenule su i trave čije je koncentracija peludi trenutno umjerena.