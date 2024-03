Dolazi velika promjena vremena: Očekujte pljuskove i grmljavinu, a ubrzo je moguć i novi snijeg

Jedna nova, ali relativno slaba, ciklona u srijedu će djelovati na Hrvatsku i donosi nam nestabilnije vrijeme - kišu, pljuskove, grmljavinu, a nakon toga zahladnjenje, pa u planinama i snijeg.



Na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici u srijedu ujutro umjereno do pretežno oblačno. Lokalno uz kišu, ali i pljuskove s grmljavinom. U nizinskim kopnenim predjelima ujutro još sunčana razdoblja, uz malu do umjerenu naoblaku, ali mjestimice i maglu – ona je najvjerojatnija duž Posavine i tamo se može najdulje zadržati, sve do 8, 9 sati.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a na obali umjeren, prolazno i jak. Puhat će bura i tramontana, samo na jugu jugo. Najniža temperatura, na kopnu oko 4, a na obali oko 10.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sve oblačnije. Bit će pretežno oblačno. I sve je veća mogućnost za kišu, ali i pljuskove s grmljavinom. Pri tome je kiša vjerojatnija nakon 16 sati, i to osobito na jugu regije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura prije kiše 15-ak stupnjeva, a zatim uz kišu osjetno hladnije.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano. I ovdje će poslijepodne postupno biti više oblaka, mogući su već i lokalni pljuskovi, pa i grmljavina, iako je znatno veća vjerojatnost za kišu kasno navečer kad će padati u mnogim predjelima, osobito u Posavini. Vjetar će puhati sa sjeveroistoka. Temperatura će prije kiše biti visoka, između 15 i 17 stupnjeva, a zatim s kišom hladnije.



U Istri i Primorju poslijepodne će se razvedravati, uz sve više sunčanih razdoblja. Tek lokalno može biti još ponekog pljuska. Zatim navečer, novo naoblačenje, ponovno uz kišu, ponajprije na Kvarneru. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana. Temperatura u najtoplijem dijelu dana između 12 i 14.

U Gorskom kotaru i Lici većinom oblačno, sivo i tmurno, često uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab, temperatura između 8 i 12 stupnjeva, a navečer osjetno hladnije, oko nule, pa je u planinama moguć i snijeg.



U Dalmaciji će se oko sredine dana razvedravati tako da će rano poslijepodne biti dosta sunčanih razdoblja, a poneki lokalan pljusak moguć je još na otocima te na jugu. Puhat će umjerena tramontana, samo na jugu – i dalje jugo, uglavnom slabo do umjereno. Temperatura će biti oko 15 Celzijevih stupnjeva. Zatim navečer novo naoblačenje, kiša i pljuskovi, koji stižu s mora, a pratit će ih prolazno jak vjetar promjenjiva smjera.



U četvrtak u unutrašnjosti postupno razvedravanje. Samo ujutro mjestimice može pasti još malo kiše. Zatim u petak sunčano, a u subotu novo naoblačenje, poslijepodne s povremenom kišom. Dani će biti svježiji nego posljednji, ali uz tendenciju zatopljenja, a jutro u petak i subotu hladno, mjestimice uz mraz i maglu.



Na obali u četvrtak također razvedravanje, samo prijepodne još uz malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će umjerena do jaka bura, pa će biti nešto hladnije. U petak sunčano i malo toplije, bura će slabjeti, a u subotu će ponovno zapuhati jugo koje će tijekom dana jačati na umjereno do jako, tako da će biti većinom oblačno, često uz kišu.

