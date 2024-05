Banožić: "Nisam bio pijan i nisam pretjecao"; Svjedok: "Banožić me pretjecao"

U optužnici koja je protiv Marija Banožića podignuta 25. travnja 2024. za nesreću koju je izazvao u studenom prošle godine piše kako mu se na teret stavlja "da je vozio neprilagođenom brzinom i da je započeo pretjecanje skupa vozila (tegljač s priključnim vozilom) odnosno prešao vozilom na lijevu stranu kolnika namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog tog skupa vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru."

Tereti ga se da je "započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao".

Mario Banožić kaže da to nije istina. "Ono što očekujem od struke jest da dokaže upravo to što se točno dogodilo odnosno da taj trag kočenja ne može nikako biti taj trag koji dovodi do radnje koja se zove preticanje jer ako pretičete, onda ne kočite", kazao je za RTL.

Vozač kamiona i svjedok nesreće, koji je među prvima priskočio u pomoć Banožiću kojeg je trebalo izvlačiti auta, tvrdi suprotno. Kazao je za RTL da ga je bivši ministar pokušao obilaziti.

"Bio je s lijeve strane, vidjela su se njegova svjetla i nije bilo drugih vozila osim nas troje u tom trenutku", kazao je i dodao kako je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera, a nesreća se dogodila u lijevoj traci iza njegova kamiona.

Bivši ministar tvrdi i da nije bio pod utjecajem alkohola već 0,20 promila pripisuje etilnom alkoholu za dezinfekciju.



Njegova odvjetnica Ksenija Vržina ustvrdila je da je pokojni Šarić bio pod utjecajem alkohola: "O količini ne mogu govoriti. Uskoro će početi suđenje pa ćete moći saznati više."

"Ja također proživljavam i ono što je ta obitelj proživjela u gubitku. Maknuo sam se, maknuo sam se sad već jedan duži period, ali isto tako držim da je puno toga izneseno, izneseno ono što je neistinito i da to se treba ispraviti", rekao je Banožić.

Upitan je li svjestan da mu prijeti i zatvorska kazna, odvratio je: "Ako bude, ja ću to pravosuđe prihvatiti i odraditi".