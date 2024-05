U strukovne škole uvodi se modularna nastava, ne manjka upozorenja: "Mislim da se to jednostavno ne može prihvatiti"

Kemija, fizika, biologija, politika i gospodrastvo neće biti u rasporedu kao takvi, zasebni predmeti. Izvodit će se kao moduli u sklopu strukovnog dijela. Nastavnici će morati međusobno surađivati.

Bit će više primjera, više prakse.

"Nastavnik struke će pomoći u tehničkom rješenju, ali nastavnik općeobrazovnog predmeta će sigurno sudjelovati u oblikovanju sadržaja jer to nastavnik struke ne može. Tu vidimo međusobnu suradnju svih nastavnika", pojasnikla je Vesna Anđelić, pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja.

Koncept modula pozdravlja i voditeljica Županijskog stručnog vijeća biologije Sunčica Remenar, ali ističe da postoje manjkavosti: "Teme iz biologije kao što je zdravlje, organski sustavi, prva pomoć, reporodukcija kao opcija koja je izborna za što treba interes određenog broja učenika da bi se taj modul uopće održao, mislim da se to jednostavno ne može prihvatiti."

I sindikati se slažu da je reforma potrebna, ali brine ih nekoliko stvari.

"Pitamo se hoće li zbog ovih promjena u organizacijskom smislu biti i organizacijskih viškova. Ministarstvo nas uvjerava da neće, ali sindikat će sigurno za svakog pojedinog člana voditi računa da to tako i bude", rekla je Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama.

U Agenciji za strukovno obrazovanje kažu da uz dobru organizaciju viškova ne bi trebalo biti.

"Nastavnici međusobno bi se trebali organizirati. U prvom slučaju nastavnici trebaju sami sjesti i dogovoriti, najprije na razini stručnih vijeća, a zatim na razini škole. Ako se bojimo da će se odluke donositi na temelju toga tko je kome drag, onda nikad nećemo napraviti korak dalje", smatra Anđelić.

"To nije dobro. To jednostavno nije prirodno, dovest će do trzavica u zbornicama i mislim da se taj dio mora još kvalitetnije rješavati", upozorila je Lovrić.

Zamišljeno je da u prvom razredu učenici biraju svoje zanimanje, a onda u drugom kroz izborni dio za što se uže žele specijalizirati unutar tog zanimanja.



"Učenici će upisati zanimanje električara, ali kroz drugi i treći razred se pomalo mogu specijalizirati ili prema elektroinstalacijama ili prema instalacijama fotonapona ili prema elektromehanici", pojasnila je Vanđelić.

Eksperimentalno se modularna nastava provodi u 10 škola.

"Učenici dobro reagiraju. Roditelji su ponekad malo zbunjeni, ali u komunikaciji sa školom, s nastavnicima, učenicima mi to nastojimo riješiti, odnosno roditeljima dati do znanja koje su prednosti", uvjerava ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole u Dubrovniku Antun Perušina.

Javna rasprava traje do sredine lipnja. Plan je da u sve strukovne škole modularna nastava uđe u jesen 2025.

