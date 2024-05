Besplatne usluge kod zubara: Pogledajte na što sve imate pravo

Sjesti u zubarsku stolicu ne mora biti bolno za novčanik. "Imam pravo na kamenac čišćenje, vađenje, popravljanje besplatno", kaže Mirjana iz Zagreba. "Mislim da je sve osim aparatića otprilike ili možda nekih implanata", smatra Lana.

Bijele plombe neće uvijek biti besplatne. U besplatne usluge preko HZZO-a ubrajaju se bijele plombe na jedinicama, dvojkama i trojkama.

Besplatno će biti vađenje zuba, liječenje parodontoze, čišćenje kamenca dva puta na godinu, izdavanje uputnice za snimke zuba, ortopan, zubne proteze. I to nije sve.

"Pacijenti od 18 godine na dalje imaju pravo na protezu i na dvije krunice, a sve ostalo se plaća. Prije nego što radimo oni potpisuju izjavu kojom su suglasni i svjesni da će tu uslugu platiti", kaže zubarica Nikolina Holen Galeković.

Oni kojima je naplaćena usluga koju inače pokriva HZZO, mogu tražiti povrat troškova, no za to bi trebali sačuvati račun.

Povrat troškova se traži od HZZO-a, a kažu da su imali žalbi. Građani često ne znaju na što imaju pravo, recimo trudnice i dojilje mogu dobiti besplatno bijele plombe na svim zubima. "Ali samo za trenutno detektirani karijes, znači ne za zamjenu postojećih ispuna", dodaje Holen Galeković.

"Ne nisam znala, idem privatno tako da nisam upućena", kaže Sara koja privatno ide jer joj paše ta usluga i brzina.

Cijenu kod privatnika ili onu koju ne pokriva HZZO određuje dentalna komora. Kažu kako je zakonom propisana najniža cijena, ali ne i najviša.

"Kad se donosila cijena, vodilo se računa da se zaštite pacijenti, s druge strane da se zaštite članovi dentalne medicine, dakle naši kolege, ali isto tako da se zaštiti struka", rekao je primarius Željko Udiljak iz Hrvatske komore dentalne medicine.

Cijene su uvijek moraju jasno istaknuti.

"Ja sam sad radila implantate, i svaki je po 1000 eura. Kraće je trajalo, da sam išla preko zdravstvenog to bi me vuklo ne znam koliko", kaže Dubravka iz Zagreba, a Mirjana dodaje: "On toliko naplati da sam mogla kupiti jedan jako dobar autombil."

