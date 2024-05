Slijedi nova runda političkog kadroviranja: Tko će biti novi ustavni suci, veleposlanici, šef SOA-e, prvi čovjek HNB-a...?

Za manje od mjesec dana ističe mandat za 10 od 13 ustavnih sudaca. "Ako bi se dogodilo da se do tada ne izaberu novi suci, njima se mandat može produžiti do šest mjeseci što znači do 7. prosinca“, objasnio je ustavnopravni stručnjak Mato Palić.

Biraju se dvotrećinskom saborskom većinom, a do 7 prosinca, tvrdi Palić, moraju biti izabrani: "Predsjednički izbori se ne bi mogli provesti legalno i u skladu s Ustavom ako nemamo Ustavni sud zato što je Ustavni sud tijelo koje nadzire ustavnost svih izbora u RH."

Šefu Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) mandat je već istekao. S obzirom da ni tu nema dogovora između predsjednika i premijera produžen mu je za šest mjeseci.

Donedavni šef saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić ne vjeruje da će biti problema: "Šef obavještajne službe će vjerojatno biti izabran, nisam primijetio da ni Milanović ni Plenković nešto imaju protiv sadašnjeg ravnatelja SOA-e. Pod tim - nešto imaju - mislim da čovjek kvalitetno obavlja svoj posao."

Pročitajte i ovo Politički dijalog Udarci ispod pojasa, uvrede, izostanak suradnje: Je li novi saziv Sabora prilika za popravni ispit?

A na veleposlanike kao da su svi zaboravili. Rotacija nema, a sve je izglednije da će se čekati da prođu predsjednički izbori. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, kaže: "Nisam siguran da će druga strana, predsjednik, sada baviti se time nego će vjerojatno ući u kampanju, a mi želimo da i mi imamo kandidata, sigurno tko bi bio kooperativniji s te strane i da početkom iduće godine dogovorimo rotaciju veleposlanika."

Ne čudi ovakvo razmišljanje jer predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković i nakon izbora nastavljaju u istom ritmu.

Pročitajte i ovo Akcija spašavanja u tijeku Srušio se helikopter s predsjednikom Irana: "Informacije koje stižu vrlo su zabrinjavajuće"

Ruke vladajućih trebat će i da se produži ili izabere novi guverner HNB-a. Borisu Vujčiću mandat ističe u srpnju. Zato Ivan Turudić više nema nikakvih prepreka da krajem svibnja konačno sjedne u fotelju glavnog državnog odvjetnika.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.