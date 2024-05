Milanović: "Plenković je što se tiče većine hrvatskih birača dobio šup kartu"

Druga gardijska brigada "Gromovi" u Dugoj Resi proslavila je 33. obljetnicu osnutka, a na proslavi je sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović, koji je kasnije odgovarao na pitanja novinara.



Upitan o ponovnom nedolasku u parlament prije dva dana kazao je da nije došao u Sabor na konstituirajuću sjednicu jer misli da to nije potrebno i da predsjedniku tamo nije mjesto.



"Ne mogu biti predsjednik 100 godina", dodao je i kazao da o dolasku ništa ne piše u Ustavu. "Smatram da to nije potrebno i da je to posao za saborske zastupnike. To je to. Bilo je i prije četiri godine isto. Sabor je tijelo koje ima svoju ustavnu ulogu. Mogu samo ponoviti ono što sam rekao prije četiri godine, a to možete naći u arhivama", podsjetio je.

Pročitajte i ovo Dan nakon izglasavanja Jandroković o ministrima iz Domovinskog pokreta: "Na njima je da pokažu koliko dobro znaju voditi svoje resore"

"Napravio bih opet isto"

Upitan o kampanji, rekao je da bi isto napravio opet i dodao da Vlada nije nova, nego stara.

"Nisam oporba. Ono što sam napravio u kampanji, napravio bih opet. Ustav to ne priječi. To što je jedna grupa koja je politički pristrana, to je jedna stvar, a ako Ustav nešto ne brani, to je dopušteno. Nikakav duh Ustava ne treba dok postoji slovo Ustava", kazao je.

"Sve je to isto, a Plenković samo neka prijeti. Plakao je nekoliko tjedana zašto mu nitko nije čestitao", rekao je Milanović.



"Ovo je bio referendum o premijeru. Birači Domovinskog pokreta sigurno nisu glasali za Plenkovića, kao ni Mosta, SDP-a ... On je što se tiče većine hrvatskih birača dobio šup kartu", rekao je Milanović i dodao: "Nakon slučaja Turudić, oko čega ćemo još pričati, moje su odluke bile takve kakve su bile. Iza toga stojim".

"Plenković je i dalje premijer jer je takva kombinacija napravljena, takav je izborni sustav", dodao je i podsjetio kako rezultati izbora pokazuju da je "više od 60 posto birača željelo da Plenković ode, a zasad nije otišao".

"Plenković konstantno krši Ustav"

Što se tiče Vlade, ponovio je da je riječ o staroj Vladi i da od nje ništa ne očekuje: "Plenković konstantno krši Ustav, opstruira sazivanje sjednica Vijećana nacionalnu sigurnost. Zašto se ta institucija koja se naziva Ustavni sud ne oglasi i kaže da premijer krši Ustav?"

Pročitajte i ovo desnija vlada Ovako o novoj hrvatskoj vladi pišu svjetski mediji



"Što će biti dalje s novim koalicijskim partnerom, ne znam", rekao je te dodao: "Oko njega su ljudi koji se ne usude pogledati, a kamoli nešto reći. Nemam očekivanja."

Što se tiče zahtjeva DP-a o muzejz komunističkog terora, kazao je: "Nisam primijetio da imamo muzej Domovinskog rata."



Upitan o čemu će ovisiti odluka hoće li po novi predsjednički mandat, odvratio je: "O meni." Tu će odluku, poručio je, donijeti na vrijeme: "Na predsjedničkim izborima ili si pobijedio ili si izgubio. Stvari su vrlo jasne. Ne možeš kupiti."