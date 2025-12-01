Stiže nestabilno vrijeme, bit će i grmljavinskih pljuskova: Meteorologinja otkriva detalje

Posljednjih je dana naše područje bilo pod utjecajem anticiklone što je donosilo stabilno vrijeme, međutim krenula je promjena. Na istoku Europe jača polje visokog tlaka zraka, ali na zapadu je tlak snižen. Nad Ligurskim morem nalazi se plitka ciklona i frontalni sustavi, a po visini prema našem području pritječe vlažan i nestabilan zrak. U takvim će uvjetima sljedećih nekoliko dana vrijeme biti promjenjivo, sa sve više oblaka i povremenom kišom.

U utorak ujutro na kopnu može biti magle, osobito u sjevernim i istočnim predjelima te u kotlinama gorskih predjela. Bit će promjenjivo oblačno, uglavnom uz kraća sunčana razdoblja. U Lici može pasti malo kiše. Na obali i otocima također sunčana razdoblja, ali povremene kiše može biti duž cijele obale, osobito u Dalmaciji gdje su mogući i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu vjetar većinom slab, u Podravini do umjeren, jugoistočni. Na moru umjereno, prema jugu jako jugo.

Još će u utorak ujutro u unutrašnjosti ponegdje biti hladno, osobito u višim predjelima, ali minusi su mogući i u nizinama, mjerit će se između -3 i 2. Na obali između 6 i 13, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije nešto svježije, većinom od 2 do 6.

U središnjim predjelima poslijepodne promjenljivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Mjestimična kiša izgledna je ponajprije u južnim krajevima, osobito prema kraju dana. Vjetar slab, u Podravini i umjeren jugoistočni. Temperatura od 5 do 7.

Na istoku također promjenljivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Kasno navečer u Posavini može biti kiše. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura između 4 i 7.

U gorju pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše, ponajprije u Lici. Uz slab vjetar temperatura od 6 do 8 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno uz kišu, češću prema otocima. Puhat će umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15.

U Dalmaciji promjenljivo, povremeno uz kišu, lokalno uz izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno, prema jugu jako jugo. U najtoplijem dijelu dana temperatura između 13 i 17.

Prognoza za sredinu tjedna

Sljedećih dana na kopnu pretežno oblačno, s kišom uglavnom od četvrtka popodne i to najprije u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici. U petak u najvišem gorju moguć je i snijeg. Vjetar većinom slab, krajem radnog tjedna prema istoku i umjeren istočni i jugoistočni. Jutra manje hladna, a dnevna temperatura gotovo bez promjene.

Na moru promjenljivo uz povremenu kišu, češću u Dalmaciji gdje su lokalno mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu će u srijedu zapuhati umjerena bura te se u četvrtak proširiti duž obale. No veći dio razdoblja u Dalmaciji u znaku umjerenog do jakog juga. Temperatura zraka bez većih promjena, no jutro u četvrtak malo svježije.

Pred nama je nekoliko nestabilnijih dana. Sutra se još očekuju sunčana razdoblja, a nakon toga na kopnu će biti dosta tmurnije. Ipak, jutra više neće biti hladna nego će temperatura biti koji stupanj iznad nule. Bit će i povremene kiše, u većini predjela to će biti manje količine, jedino u Dalmaciji može biti jačih pljuskova. Nakratko će zapuhati i bura, ali prema kraju tjedna ponovno se vraća južina.