Stiže nestabilno vrijeme, bit će i grmljavinskih pljuskova: Meteorologinja otkriva detalje

Piše DNEVNIK.hr, 01. prosinca 2025. @ 20:41 komentari
Kiša u Splitu
Kiša u Splitu Foto: Nikola Brboleza/Cropix
Jutarnje temperature u pojedinim će dijelovima ići u minuse, a kiša se ponajprije očekuje u Dalmaciji, objasnila je meteorologinja Nove TV Maja Bubalo.
