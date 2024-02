Šanse da kroz oblake proviri sunce najveće su u jednom dijelu zemlje, dok ostatak očekuje promjenjivo i uglavnom sivo vrijeme

Visinska dolina se nastavlja premještati prema istoku: idućih sati stvorit će se uvjeti i za formiranje nove ciklone u Sredozemlju, dok će fronta vezana uz tu ciklonu u nedjelju većim dijelom biti nad našim područjem. Ponovno će najučestaliju kišu donijeti istoku i jugu zemlje, dok se najviše suha vremena očekuje na zapadu i na sjevernom Jadranu.



Upravo će ujutro biti najviše sunca, i to pravo na sjevernom Jadranu. Dulja sunčana razdoblja moguća su i u središnjoj Hrvatskoj dok se drugdje očekuje uglavnom promjenjivo oblačno. Prijepodne kiša većinom na jugu gdje su još mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom te obilnija oborina. Puhat će vjetar s juga, na moru umjereno, a na jugu Dalmacije i jako jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 1 i 6, hladnije u gorju, a na Jadranu većinom između 7 i 12 stupnjeva.



Poslijepodne i na zapadu zemlje promjenjivo oblačno, a bit će moguće mjestimice i vrlo malo kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti od 12 do 15 stupnjeva.



Oblačnije i kišovitije zadržat će se u Slavoniji i Baranji: kiša je i ovdje izglednija u drugom dijelu dana. Prijepodne jugoistočni, poslijepodne sjeverozapadni vjetar, no većinom slab. Temperatura, od 13 do 15 stupnjeva.



Iako promjenjivo, u gorskoj Hrvatskoj bit će i sunčanih razdoblja, osobito u Gorskom kotaru, dok je u Lici moguće i malo kiše. Na sjevernom Jadranu u nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će tek ponegdje umjereno jugo, a temperatura će biti od 12 do 15 stupnjeva. U gorju većinom između 9 i 13.



Najpromjenjivije, i u nedjelju u Dalmaciji. Povremeno će i kišiti, češće i obilnije na jugu gdje su tijekom dana mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na jugu cijeli dan jugo, umjereno i jako, na sjeveru poslijepodne prolazno bura i tramontana. Kao i u većini zemlje, temperatura će i ovdje najčešće biti između 12 i 15 stupnjeva.



I u prvoj polovici sljedećeg tjedna vrijeme će biti promjenjivo, nestabilno te i dalje iznadprosječno toplo. Češća sunčana razdoblja očekuju se u ponedjeljak, dok je u utorak ponegdje moguće i uglavnom vrlo malo kiše. Uz ovo preuranjeno proljeće očekujte i preuranjenu cvatnju drveća te sve višu koncentraciju peludi, pa se nemojte iznenaditi ukoliko i alergijske tegobe ove godine dođu ranije.



I na Jadranu se nastavlja toplo vrijeme po jugu. Najviše sunca u ponedjeljak, mjestimice kiša u utorak, malo oblačnije i promjenjivije ponovno u srijedu. Jugo u utorak jako, a temperatura svih dana iznad prosjeka za doba godine. Na sjevernom Jadranu u srijedu okreće na buru.



Cijeli sljedeći tjedan dakle, vrijeme će biti iznadprosječno toplo, promjenjivo i nestabilno. Ne očekuje se neka velika kiša, ali od dana do dana, i od mjesta do mjesta, bit će je bar po malo. Inače, ova iznadprosječna toplina mogla bi se produljiti sve do sredine ožujka. Tako kaže nova mjesečna prognoza.

