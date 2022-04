Kakvo nas vrijeme očekuje na Uskrs u prognozi meteorologa Darija Brzoje.

Vjetrovito i u unutrašnjosti svježije, na moru uz buru i sunce u subotu je za travanj bilo ipak visokih 25 stupnjeva u Makarskoj, a 26 na Hvaru. 20-ak stupnjeva mjerilo se i drugdje duž obale. U nedjelju će to biti manje. Očekuje nas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no i sunca će ponovno negdje biti više, negdje manje, a u gorju, odnosno prije svega u Lici tijekom noći i jutra moguće su i slabe oborine, susnježica ili čak snijeg. No dan će nekako ponovo najviše biti u znaku jakog vjetra, javlja Brzoja.

U polju povišenog tlaka, ali uz izražene gradijente, kako su se posložile ova anticiklona na sjeveru i ciklona u Sredozemlju, preko naših krajeva struji hladan zrak, struji brzo, a po visini nam povremeno pritječe i onaj vlažan, nestabilan pa ni vrijeme neće biti baš stabilno.

Radna grupa UN-a za klimatske promjene završila s radom: Meteorolog objasnio što se nalazi u izvješću



Brzoja objašnjava kako će se sve posložiti ovih nekoliko dana. Sutra ujutro bit će uglavnom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, više oblaka u gorju, posebno u Lici gdje na kratko može biti susnježice ili snijega. Najsunčanije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Zadržat će se dosta vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerenu i jaku buru s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura, na kopnu od 2 do 7, u gorju nešto niža, a na moru od 7, 8 stupnjeva na sjevernom Jadranu do 13 ili 14 čak na južnom.



Izmjena sunca i oblaka u središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne. Puhat će sjeveroistočnjak, a temperatura će biti najčešće oko 13 stupnjeva. Uz vjetar, činit će se i svježije.

Slavoniju i Baranju također očekuje vjetrovito i promjenjivo vrijeme, uz više sunčanih razdoblja u poslijepodnevnim satima. I ovdje se u najtoplijem dijelu dana očekuje od 11 do 14 stupnjeva. U odnosu na protekle dane, nije mnogo.

Znate li koji je najzastupljeniji staklenički plin u atmosferi? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić



Svježe i hladno bit će u gorju, toplije na moru, ali ne kao u subotu. U nedjelju će biti od 14 do 17 stupnjeva na sjevernom Jadranu, a tek 7 ili 8 maksimalno u gorskoj Hrvatskoj. Inače, u gorju će se tijekom dana postupno razvedravati, dok će na moru, s druge strane Velebita od jutra prevladavati sunčano. Puhat će jaka bura s olujnim i orkanskim udarima, na što upozorava i DHMZ putem Meteoalarma koji je za ovo područje i subote i nedjelje u crvenom. Udari bure podno Velebita sutra mogu dosezati i 200 km/h.



Burno će biti i u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Sjevernije više sunca nego na jugu. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 16 do 19 stupnjeva.



U ponedjeljak na kopnu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i vjetrovito. Prema sredini tjedna vjetra će biti manje, ali oblaka zato više. Kiša je najizglednija u utorak, no posve stabilno neće biti ni u srijedu. Zadržat će se svježe, iako u srijedu ili od srijede ipak malo toplije.



Na moru u ponedjeljak pretežno sunčano, u početku još uvijek uz jaku i olujnu buru koja će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Od utorka promjenjivo, uz južinu, a povremeno i kišu. Ni na moru, veći dio idućeg tjedna neće biti toplo kao do sad.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr