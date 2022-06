Zbog vrlo nestabilnog vremena koje je pred nama, opet je izdan niz upozorenja. Kakvo nas vrijeme čeka ovoga tjedna doznajte u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Svježi oceanski zrak nam donosi još jednu promjenu. U ovom pred ljetnom razdoblju, dakle nakon što već debelo uđemo u topliji dio godine, i pod prevladavajući utjecaj tople i stabilne suptropske zračne mase, takozvane Azorske anticiklone, pogoršanja vremena u ovo doba često se vežu uz termin europski monsun.

Iako se ne radi o monsunu u pravom smislu riječi, monsun znači nešto drugo, promjene vremena tako nazivamo slikovito, zbog svoje čestine i značaja.

Inače, riječ je o povratku zapadnih vjetrova, odnosno prevladavajućem zapadnom strujanju koje u ovom razdoblju donosi vlažan, svježiji i zato nestabilan zrak nad Europu. Jedna takva masa i idućih dana destabilizirat će atmosferu pa se pripremite na monsunsko vrijeme.

Promjenu već možemo namirisati: kiše, pljuskova i grmljavine bit će najviše u noći i u srijedu tijekom jutra. Lokalno su pri tom mogući izraženiji pljuskovi i veća količina kiše, poglavito na karlovačkom području.

Nestabilno i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji u početku još biti pretežno sunčano, osobito na jugu, a pljuskovi su izgledniji tijekom dana u zaleđu. Zapuhat će umjeren, u noći prolazno i jak sjeverac, a na moru umjerena, podno Velebita i jaka, na udare i olujna bura. Temperatura na kopnu od 13 do 18, a na Jadranu ujutro između 17 i 22 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj u srijedu od sredine dana, čini se malo povoljnije, premda i dalje može biti ponekog pljuska, osobito prema istoku. Sjeverac sve slabiji, ali i svježije u odnosu na danas, temperatura će biti između 22 i 25 stupnjeva.

U Slavoniji slično ili malo toplije, a poslijepodne još uvijek može biti pljuskova. Uz oblake i kišu, osvježenje će nositi i slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak.

U gorju također nestabilno, no kiša će poslijepodne biti sve rjeđa, a potom će se i djelomično razvedriti. Na sjevernom Jadranu povoljnije i sunčanije već od sredine dana. Bura će slabjeti i postupno okretati na jugozapadnjak. Temperatura oko 25, 26, u gorju tek 20ak stupnjeva.

Sporadični pljuskovi u Dalmaciji su poslijepodne najizgledniji u zaleđu, no može ih biti i uz obalu: krajem dana vjerojatno južnije. Puhat će vjetar sa zapada, jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Toplije no drugdje, u Dalmaciji sutra 26 do 29 stupnjeva.

Temperatura mora je najčešće između 22 i 24, u Dubrovniku za početak lipnja visokih 25.



UV-indeks će u srijedu jedino u Primorju, duž obale i u Dalmaciji uz više sunca biti visok.

Vrijeme do kraja tjedna nestabilno, uz potencijalno izraženije pljuskove, a bit će i svježije. Četvrtak najoblačniji, najkišovitiji i najsvježiji, a onda malo povoljnije, osobito u subotu, iako povratak onog pravog ljetnog vremena očekujemo zapravo tek od nedjelje.

Nestabilno i promjenjivo i na Jadranu, uz dulja sunčana razdoblja od petka. U četvrtak bi na moru moglo biti obilnije kiše pa i izraženijeg nevremena, posebice u Dalmaciji. Pojačat će i bura, no na moru ipak neće biti toliko svježije kao u kopnenim krajevima. Od subote, odnosno nedjelje, posvuda sunčanije i svakako toplije.

