Planirate vikend provesti na otvorenom? Meteorolog otkrio kakvo vas vrijeme čeka

Nakon više tjedana sunčanog i vrlo vrućeg vremena, potom nagle promjene s olujnim vjetrom, tučom i pijavicama, vrijeme je napokon mirnije i ugodnije. Sunca i topline je dovoljno, no atmosfera još uvijek nije posve stabilna pa gotovo svakodnevno ima i kraćih lokalnih pljuskova: uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

Subotnje jutro bit će djelomice ili pretežno sunčano, ponegdje je u kopnenom području moguća i kratkotrajna magla. Poneki oblak više očekuje se i uglavnom u gorju. Ujutro će na sjevernom Jadranu prvo zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati do 14, a na moru od 17 do 22 stupnja.

Uz promjenjivu naoblaku, u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne je moguć i poneki pljusak, na sjeverozapadu praćen grmljavinom, mada će ukupno biti i dosta sunca. Zapuhat će jugozapadnjak, dok će temperatura biti između 26 i 29 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U istočnim predjelima bit će djelomice ili pretežno sunčano i ne posve stabilno. I ondje je poslijepodne moguć poneki kraći pljusak, no rijetko. Dnevna temperatura iznosit će oko 27-28 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti slično. Očekuje se izmjena sunčanih i razdoblja s promjenjivom naoblakom. U Gorskom kotaru uglavnom poslijepodne, a u Istri sredinom dana i ponovno navečer može biti pljuskova praćenih grmljavinom. Umjereno jugo će postupno okretati na južni pa jugozapadni vjetar koji na moru navečer ponegdje na udare može biti i jak. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 22 do 26, a na sjevernom Jadranu oko 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će i uglavnom prevladavati vedro vrijeme, poslijepodne tek na sjeveru regije i u zaleđu uz malu do umjerenu naoblaku. Zapuhat će slabo do umjeren jugo i jugozapadnjak. Temperatura će iznositi od 27 do 30 stupnjeva.

More se u posljednjih dan ili dva rashladilo pa je sada otprilike između 23 i 25 stupnjeva. I dalje je ugodno za kupanje, samo ipak malo svježije i ipak primjerenije prvoj polovici srpnja. UV indeks će u subotu biti visok ili vrlo visok.

Vrijeme tijekom idućih dana

I sljedećih dana u kopnenim će krajevima biti barem djelomice sunčano. Još uvijek neće biti skroz stabilno pa će povremeno i dalje biti mogućnosti za malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Šanse za to su nešto veće u nedjelju i ponovno u utorak. Puhat će jugozapadnjak, uz koji će i temperatura rasti do 30 stupnjeva, a od utorka uz sjeverac ponovno manje toplo.

Na moru će prevladavati sunčano vrijeme, jedino na sjevernom dijelu nestabilnije uz mogućnost za poneki pljusak i grmljavinu u nedjelju te ponovno u utorak. U početku će još puhati umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a od ponedjeljka uglavnom sjeverozapadnjak. Bit će vrlo toplo i vruće.

Vrućina će u nastavku sljedećeg tjedna biti rezervirana uglavnom za Dalmaciju, dok će drugdje biti umjerenije. I dalje su mogući sporadični kraći pljuskovi.