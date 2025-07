U srijedu ujutro će biti pretežno oblačno. Najveća vjerojatnost za kišu je u Gorskom kotaru i Lici, iako je u manjim količinama moguća i drugdje na kopnu. Na jugu Dalmacije rano će ujutro biti lokalnih pljuskova koji mogu biti izraženiji, osobito na otocima južnije od Splita, gdje je moguće i kraće nevrijeme.

Tijekom jutra će posvuda biti vjetrovito. U unutrašnjosti će ojačati sjeverac, puhat će uglavnom umjereno, no povremeno može imati i jake udare. Tako da će uz taj vjetar i temperaturu od 13 do 16 biti prilično svježe. Na obali će puhati umjerena do jaka tramontana i bura, uz temperaturu od 18 do 20 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti većinom oblačno i dosta svježe za doba godine. Maksimalna će temperatura biti oko 22 stupnja. Moguće je još malo slabe kiše, veća vjerojatnost za nju je na jugu regije. Sjeverni vjetar će slabjeti, samo će povremeno još puhati umjereno. Tek će se navečer razvedravati, taman u vrijeme zalaska sunca.

U Slavoniji će vrijeme do kraja tjedna ostati većinom oblačno. Kraća sunčana razdoblja moguća su samo u Baranji i Srijemu, a povremeno može pasti malo kiše. U popodnevnim satima veća mogućnost za nju je duž Posavine. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar i bit će svježe, uz najvišu temperaturu do 22-23 stupnja.

U Istri i Primorju poslijepodne će biti sve više sunca. I dalje će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, na udare i olujna, a temperatura će biti od 23 do 25 stupnja.

U Lici i Gorskom kotaru ostaje oblačno, često s kišom. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, tako da će, uz maksimalnu temperaturu od 15 do 17 stupnjeva, biti hladno.

U Dalmaciji će se, nakon jutarnjih oblaka, oko podneva razvedravati tako da će popodne biti sunčanije i većinom bez kiše. Vrlo rijetko je na jugu moguć još poneki kratak pljusak. I dalje će puhati tramontana, umjerena do jaka, tek će kasno popodne i navečer polako slabjeti. Zbog toga će biti i svježije. Temperatura će, u najtoplijem dijelu dana, na obali biti od 25 do 27, a u unutrašnjosti samo 23 Celzijeva stupnja.

Vrijeme tijekom idućih dana

Sredina tjedna na kopnu će biti sunčanija, ali ne i posve stabilna. Postoji mala vjerojatnost za kratak pljusak u popodnevnim satima, osobito u srijedu. Nakon vjetrovitog i svježeg utorka, od srijede će vjetar biti slab, a temperatura u porastu, ali jutra još ostaju svježa uz temperaturu oko 15 stupnjeva.

Na Jadranu će prevladavati sunčano i pomalo vruće vrijeme. Bura i tramontana će u srijedu oslabjeti i zapuhat će maestral. Temperatura će ujutro biti oko 20, a danju gotovo do 30 stupnjeva.