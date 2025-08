Je li se ljeto napokon vratilo? Meteorolog otkrio što nas čeka nakon kiše i oblaka

U četvrtak će od jutra u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano, često i vedro. Malo oblaka moguće je samo nad Slavonijom i južnom Dalmacijom. Na obali će biti još malo bure, ali puhat će slabije nego u srijedu – uglavnom slabo do umjereno, samo pod Velebitom te na dubrovačkom području još jako. Na kopnu će tek oko podneva zapuhati slab vjetar, i to južnih smjerova.

Temperatura će u unutrašnjosti tijekom jutra biti između 11 i 14, a na moru ugodnijih 21 do 24 stupnja. Ipak, te vrijednosti imat ćemo samo u onim najranijim jutarnjim satima, a s obzirom na doba godine, brzo će zatopliti.

Vrijeme tijekom dana

Poslijepodne će tako u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, većinom vedro i vrlo toplo. Temperatura će biti oko 28 stupnjeva, što je osjetno više nego u srijedu. Povremeno će puhati i slab vjetar južnih smjerova, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Slavonija, Baranja i Srijem također će imati obilje sunca, samo uz malo oblaka. Puhat će slab jugoistočni vjetar, uz temperaturu od oko 28 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici tijekom cijeloga dana bit će sunčano i pretežno vedro. Do podneva će bura na moru oslabjeti i onda će ubrzo zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će na obali biti oko 30, a u gorju oko ugodnijih 25 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti pretežno vedro i vruće. Ovo će u četvrtak biti najtopliji dio Hrvatske, s temperaturom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Bura će do 10 sati oslabjeti i onda će oko podneva zapuhati umjeren maestral, koji će malo ublažiti poslijepodnevnu vrućinu.

Temperatura mora i UV indeks

More se zbog bure malo ohladilo, pa je nekima možda i presvježe za kupanje. Temperatura je sada od 23 do 25 stupnjeva. Kako će temperatura zraka sljedećih dana rasti i kako nakon jutra u četvrtak neće više biti tako jake bure, tako će i more za vikend ponovno zatopliti.

Vidjeli smo već da će u četvrtak biti manje oblaka nego u srijedu, pa će zato UV indeks biti viši, odnosno uglavnom visok i vrlo visok. Treba stoga dobro paziti pri izlaganju suncu.

Vrijeme tijekom idućih dana

I do kraja će tjedna u unutrašnjosti biti sunčano, pretežno vedro, i sve toplije. Od petka se u unutrašnjost vraća vrućina. Temperatura će biti iznad 30, a za vikend i do 35 stupnjeva.

Na obali će također sve do kraja tjedna biti sunčano i većinom vedro. Noću i ujutro puhat će slab do umjeren burin, a poslijepodne ugodni maestral. I ondje će zatopliti: temperatura će noću biti oko 23, a danju oko 33 stupnja.

Do daljnjega ostaje sunčano jer trenutačno na vidiku nema nekog pogoršanja. Bit će sve toplije, tako da će uskoro ponovno postati vruće.