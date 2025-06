Stiže nam vrhunac toplinskog vala: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna

Iznad naših krajeva do četvrtka će se prostirati sve topliji zrak, dok se atmosferske s vlažnijim zrakom još zadržavaju dalje od nas. Jedino se potkraj četvrtka i u petak, uglavnom u unutrašnjosti, ne isključuje mogućnost prodora malo vlažnijeg zraka, a s njim i pojava lokalnih nestabilnosti i to zbog mogućeg rubnog utjecaja atmosferskog poremećaja koji će prolaziti sjeverno od naše zemlje.

Vrijeme u srijedu

U srijedu ujutro posvuda će biti sunčano i razmjerno toplo. Vjetar će većinom biti slab, a najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 18 do 20, u gorskom području od 14 do 18, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano te vruće i vrlo vruće, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 35 pa čak do 37 stupnjeva, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima – ponegdje i do 36 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, premda se u Gorskom kotaru poslijepodne ne isključuje mogućnost kratkotrajnog pljuska. Na sjevernom Jadranu bit će sunčano. Ponegdje će puhati umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura kretat će se od 29 do 33 stupnja.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a temperatura će iznositi od 30 do 34, u unutrašnjosti i do 36 stupnjeva.

Boravak u moru s temperaturom uglavnom oko 23 ili 24 stupnja u dobroj mjeri može ublažiti ljetne vrućine, ali svakako valja izbjegavati i zaštititi se od opasnog UV zračenja, čiji će indeks posvuda biti vrlo visok. Sunčan i vruć dan nosi i opasnost od toplinskog vala koji će u srijedu i osobito u četvrtak u unutrašnjosti još pojačati i zahvatiti cijelu zemlju.

Vrijeme tijekom idućih dana

U unutrašnjosti će u četvrtak biti pretežno sunčano i vrlo vruće, a jedino su kasno poslijepodne ponegdje mogući pljuskovi i grmljavina i to ponajprije u središnjim predjelima. Zatim će biti djelomice sunčano, premda u petak još ne i posve stabilno i to uglavnom u istočnom području. U četvrtak će zapuhati umjeren jugozapadnjak koji će krajem dana okrenuti na sjeverne smjerove, u početku na istoku prolazno i uz jake udare. Od petka će biti malo manje vruće.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, ali su u petak u noći na sjevernom Jadranu mogući mjestimični pljuskovi, kojih poslijepodne može biti i u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti. Vjetar će u četvrtak biti slab do umjeren, a od petka će zapuhati umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Posvuda će i dalje biti vruće.

Po svemu sudeći, za vikend će posvuda biti pretežno ili djelomice sunčano i vruće, s najviše sunca bit će na Jadranu, gdje će se zadržati i toplinski val.