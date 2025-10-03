Stižu nove oborine, ujutro grizu i minusi: Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend

Ciklonalni vrtlog s jugoistoka kontinenta u subotu će posve oslabjeti pa će prolazno doći do smirivanja vremena. No, već navečer sa sjeverozapada prema nama će se brzo premještati novi atmosferski poremećaj s hladnim i vrlo vlažnim zrakom koji će u nedjelju donijeti nove, ponegdje i obilne oborine. U ponedjeljak smirivanje vremena, no ne i posve stabilno. Više oblaka ponovno u utorak.

U subotu u prvom dijelu dana pretežno sunčano. U istočnim predjelima još će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu i na prijevojima prema moru umjerena i jaka bura koja će prema sredini dana oslabjeti. Ujutro hladno pa je ponegdje moguć mraz. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, a na Jadranu od 6 i 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, prema večeri u višim predjelima i jak. Bit će toplije nego u petak, od 16 do 18 stupnjeva.



U istočnim predjelima sunčano. Poslijepodne vjetar će okrenuti na jugozapadnjak uz najvišu temperaturu oko 16, 17 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne djelomice sunčano. Prema kraju dana porast naoblake pa ponegdje može pasti malo kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak i oštro koji će navečer na sjevernom dijelu još jačati. Najviša temperatura od 14 Gorskom kotaru do 21 stupnja ponegdje na moru.



U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne u okretanju na umjeren jugozapadnjak i oštro i to najprije na sjevernom dijelu. Temperatura od 18 do 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju u unutrašnjosti povremeno kiša, ponegdje prema zapadu i obilna praćena grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj moguć je i snijeg, osobito u višim predjelima. U drugom dijelu dana sa zapada kidanje naoblake pa će u ponedjeljak posvuda biti djelomice sunčano. Potkraj dana i u utorak - više oblaka ponegdje i slaba kiša. U nedjelju će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, ponegdje i jak, a od ponedjeljka vjetar slab do umjeren. U ponedjeljak najtoplije poslijepodne, ali i najhladnije ujutro kad će biti i magle.



Na Jadranu u nedjelju kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i vrlo obilna oborina. Od sredine dana sa sjevera postupno razvedravanje, a zatim od ponedjeljka posvuda barem djelomice sunčano. Početkom nedjelje puhat će jako i olujno jugo, koje će najprije na sjeveru, a do kraja dana i na jugu naglo okrenuti na jaku i olujnu buru. Podno Velebita bit će i orkanskih udara. U ponedjeljak prolazno umjerena i jak sjeverac, a zatim će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u blagom porastu.