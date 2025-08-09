Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu

Iznad velikog dijela Europskog kontinenta prevladava vedrina s vrlo toplim i vrućim zrakom kojeg na okupu drži vrlo prostrana anticiklona. Jedino u nedjelju krajem dana sjeverno od nas premještat će se oslabljena atmosferska fronta s kojom će u ponedjeljak u sjevernom dijelu zemlje biti manje vruće, a ponegdje i vjetrovito.



U nedjelju ujutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura u daljnjem porastu, pa će u unutrašnjosti biti od 14 do 19, a na Jadranu topla noć završit će i s visokih 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Od jutra posvuda je na snazi Meteoalarm s upozorenjem na vrlo jak toplinski val, osobito na sjevernom Jadranu.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj sunčano, od sredine dana ponegdje uz umjeren sjeveroistočnjak. Već u drugom dijelu prijepodneva mjestimice vruće, a poslijepodne ponegdje i vrlo vruće uz najviših 34 do 36 stupnjeva.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Poslijepodne većinom oko 35 ili 36 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U gorskom području najviša temperatura od 30 do 33, a na Jadranu od 33 do 37 stupnjeva. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura koja će krajem dana podno Velebita mjestimice biti i jaka.



U Dalmaciji sunčano, vruće, a osobito u unutrašnjosti i vrlo vruće. Na sjeveru mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i bura, a južnije jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 36, u unutrašnjosti i do 38 stupnjeva.



Vrlo topao i vruć zrak zasigurno će sljedećih dana utjecati na porast temperature mora koja je u subotu ujutro još bila od osvježavajućih 23 do 25 stupnjeva.



U nedjelju i sljedećih dana posvuda na otvorenom valja se svakako zaštititi od vrlo jakog sunčevog UV zračenja.



Zdravlju prijeti i jak toplinski val, koji će u nedjelju još pojačati, osobito na Jadranu. Toplinski val u ponedjeljak ipak će u unutrašnjosti prestati, no na Jadranu i dalje će biti s najvećim stupnjem opasnosti.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak ponegdje prolazno umjeren.



Na Jadranu sunčano i vrlo vruće. U ponedjeljak će puhati mjestimice umjerena, ponegdje i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura.



Po svemu sudeći, sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme nastavit će se i do kraja sljedećeg tjedna.