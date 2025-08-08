Upaljen meteoalarm, počinje toplinski val: "Budite na oprezu"

Vedro i sunčano s najvišim dnevnim temperaturama zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja očekuje u petak Hrvatsku, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) .

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom će biti slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice bura.

Za riječku regiju je izdan žuti meteoalarm zbog toplinskog vala. Maksimalna temperatura u toj regiji bit će iznad 33 stupnjeva.

Iz DHMZ-a su poručili da budete na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece.

