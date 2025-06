Za vikend sunce i visoke temperature: Meteorolog otkriva gdje će biti najtoplije

Nad Sredozemljem, južnom i jugoistočnom Europom i dalje se zadržava dosta topla zračna masa, dok je svježiji zrak zapeo nad Alpama i zauzima sjever i sjeverozapad kontinenta. Frontalni sustavi prate taj raspored i trenutno se većinom nalaze sjevernije od nas. Dio hladnijeg, nestabilnog zraka povremeno će i procuriti i do naših krajeva, što onda može uzrokovati nestabilnosti, no to neće biti čest slučaj sve do kraja vikenda. U nedjelju poslijepodne i prema večeri šanse za pljuskove s grmljavinom uz naoblačenje ipak će porasti, i to prvo u najzapadnijim krajevima. No brzo će se i ta situacija rasplesti pa nas i u sljedećem tjednu očekuje dosta sunca.



Novo jutro bit će sunčano, ugodno toplo. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu od 18 do 22 stupnja.



Većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Jugozapadnjak, povremeno umjerena naoblaka i visokih 30 u hladu.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Puhat će većinom jugozapadnjak, a temperatura u onom najtoplijem dijelu dana može porasti i do 33 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se dosta sunčana vremena. Povremeno može biti nešto oblaka, a uz dnevni razvoj, uglavnom poslijepodne i uglavnom u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 25 do 28 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak, a mjestimice i jugo. Temperatura će biti većinom oko 30 stupnjeva.je već gotovo posvuda toplije od 20. Između 21 i 23 su vrijednosti koje se najčešće mjere, a sljedećih dana očekujemo daljnje zatopljenje.će i u petak u većini zemlje biti vrlo visok. Sve do kraja vikenda, sredinom dana, držite se hlada.

U subotu i veći dio nedjelje prevladavat će sunčano i vruće na kopnu. U nedjelju navečer na sjeverozapadu se očekuje jače naoblačenje s kišom, moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom. Već u ponedjeljak u većini kopnenih krajeva barem dijelom sunčano, a poneki pljusak bit će moguć eventualno u istočnim predjelima. Jugozapadni vjetar će pojačati, pa u nedjelju poslijepodne naglo okrenuti na sjeverni. Pri tom može biti i olujnih udara. Vrućina će uz sjeverac u ponedjeljak popustiti.



I na Jadranu sljedećih dana većinom sunčano te vrlo toplo ili vruće. Samo su potkraj nedjelje na sjevernom dijelu mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u nedjelju ponegdje i jako jugo. Navečer i u noći na ponedjeljak najprije će na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru s kojom će i na moru početkom sljedećeg tjedna biti mrvicu manje toplo.



U sljedećem tjednu, za sad izgleda nastavak vedrine i sunčana vremena, pri čemu će u prvoj polovici biti malo svježije ili mogli bismo reći ugodnije.