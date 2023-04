Promjenjivi dani su pred nama. Imat ćemo i sunce i oblake, i lokalne pljuskove, a zatim i povremenu kišu. Travanj će tako u mnogim krajevima kopnene Hrvatske dobiti klimatološku ocjenu kao kišovit mjesec. Ponegdje, poput u Križevcima, bilo je i vrlo kišovito, a u Osijeku i ekstremno kišovito. Na većini obale pak ta će ocjena biti normalno, jer je pala uobičajena, prosječna količina. Više o prognozi donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Nad Europom ima dosta ciklona i fronti. Jedna oslabljena fronta nam se sad približava sa zapada, stići će do nas u subotu. Tlak zraka u Hrvatskoj zato je u padu, a ima i dosta vlage nad nama, pa će sve to skupa malo destabilizirati atmosferu, osobito u kopnenim krajevima u subotu poslijepodne.

Subotnje jutro bit će promjenjivo oblačno. Više oblaka bit će nad Jadranom, Gorskim kotarom i Likom, moguće je tamo i malo kiše, a više sunca bit će u kopnenim krajevima. No tamo gdje je u prvom dijelu dana više sunca, kasnije je obično veća vjerojatnost za pljuskove. Puhat će slab vjetar, na obali slabo do umjereno jugo, i jutro u subotu će posvuda biti toplo – u unutrašnjosti između šest i deset, a na obali od 12 do 15 stupnjeva.

Planirate nekamo za produženi vikend? Gužve su posvuda, evo što vas čeka na cestama

Oko podneva u subotu u središnjoj će Hrvatskoj početi malo jači razvoj oblaka. I dalje će biti većinom sunčano, no lokalno su mogući kraći, prolazni pljuskovi, osobito nakon 15 sati. Zatim navečer, nakon 20 sati, prolaskom slabe fronte, još veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, tad će biti nešto češći. Inače će tijekom dana biti toplo, iznad 20 stupnjeva, lokalno i do 25, sa slabim vjetrom, samo za vrijeme pljuskova prolazno jakim sjevercem.

U Slavoniji poslijepodne promjenjivo oblačno uz puno sunčanih razdoblja, ali mogući su i kraći pljuskovi s grmljavinom – ponajprije u zapadnijim predjelima. Veća vjerojatnost za njih je kasno poslijepodne i navečer. Bit će toplo, uz 21, 22 stupnja i vrlo slab jugoistočni vjetar.

U Istri i Primorju djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. U unutrašnjosti Istre lokalno je moguć poneki kratak pljusak. Puhat će slabo jugo, a temperatura će biti oko 20. U Gorskom kotaru i Lici oblačnije, bit će pretežno oblačno, ali toplo, često uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji drugi dio dana promjenjivo do pretežno oblačan. No, povremeno će se sunce probijati kroz te oblake. I dalje će puhati jugo, slabo do umjereno, a temperatura će biti od 20 do 23 stupnja.

Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, znatno češćom u gorju. Mjestimice će biti i pljuskova s grmljavinom, osobito u utorak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti u blagom padu. Jutarnja će biti oko 10, a dnevna malo ispod 20.

Sve detalje o vremenu za produženi vikend otkriva meteorolog Ivan Čačić

Na Jadranu idućih dana promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno će biti pljuskova i grmljavine, češće u ponedjeljak i utorak. Lokalno mogu biti i jače Izraženi. Na sjeveru će puhati bura, a u Dalmaciji slabo do umjereno jugo, koje će postupno jačati, iz dana u dan, onako kako to samo jugo zna, pa će do utorka puhati jako. Temperatura i dalje oko 13 ujutro te oko 21 poslijepodne.

U svakom slučaju, u subotu još većinom sunčano. Tek poslijepodne i osobito navečer na kopnu će biti prolaznih pljuskova i grmljavine. Od nedjelje više oblaka, pa povremeno i malo kiše, najveća vjerojatnost za nju tijekom produljenog vikenda je u ponedjeljak na Jadranu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.