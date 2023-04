Nakon želje za većom plaćom liječnika, medicinski sestara i drugih zanimanja, veću plaću tražit će i učitelji.

Nakon liječnika, medicinskih sestara, sudaca, povećanja plaća tražit će i učiteljski sindikat Preporod.

Oglasili su se o položaju javnih službenika te podsjetili kako i nakon dva kruga pregovora, nisu došli do dogovora o povećanju regresa. Sada uz regres, božićnice i uskrsnice traže i povećanje osnovice i to do 1. srpnja.

Još ne otkrivaju za koliko, spremni su za razgovor, ali spremni su i za štrajk ako razgovor izostane.

