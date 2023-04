Idućih nekoliko dana bit će više sunca nego oblaka, a prema vikendu će biti i osjetno toplije. Najviše sunčana vremena očekuje se u četvrtak, a novo jače naoblačenje i oborine izvjesni su potkraj nedjelje i u ponedjeljak.

U srijedu ujutro prevladavat će sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren vjetar, a na Jadranu će biti dosta vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja će podno Velebita i Biokova ponegdje imati i olujne udare. U Dalmaciji će na otvorenom moru mjestimice biti jaka tramontana. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od tri do osam, na Jadranu od osam do 12 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano s najviše sunčana vremena prijepodne. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura iznosit će od 15 do 17 stupnjeva, tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Ivan Čačić.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se i u istočnim predjelima. Poslijepodne će doći do mjestimice umjerenog razvoja naoblake pa se i ondje ponegdje ne isključuje mogućnost kratkotrajnog pljuska. Temperatura će se penjati do 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj će biti djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Od sredine dana u gorskom području su mjestimice, uz umjeren i jak razvoj naoblake, izvjesni lokalni pljuskovi i grmljavina kojih samo ponegdje može biti i u unutrašnjosti Istre. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak., a na Jadranu još prijepodne umjerena, podno Velebita i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima te će zatim vjetar oslabjeti. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 12 do 15, na Jadranu oko 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Poslijepodne će doći do mjestimičnog i umjerenog razvoja naoblake pa u unutrašnjosti može biti pokojeg pljuska i grmljavine. Prijepodne će puhati umjerena, podno Biokova i jaka bura, a poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati od 17 do 20 stupnjeva.

Jeste li znali da postoji sustav koji može pomoći u borbi protiv negativnih posljedica klimatskih promjena?

Iskorak vremenske prognoze: Više nam neće otkrivati samo kakvo će vrijeme biti

Sljedećih dana će u unutrašnjosti vrijeme biti djelomice, a u četvrtak i pretežno sunčano, no ne i posve stabilno. Poslijepodne i navečer će – ponajprije u petak i subotu – uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab pa će ujutro ponegdje biti kratkotrajne magle. Temperatura će postupno rasti.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. No, i ondje neće biti posve stabilno pa osobito u petak i subotu poslijepodne i navečer postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a u subotu jugo.

Po svemu sudeći, u prvom dijelu produženog vikenda posvuda će biti ugodno toplo i barem djelomice sunčano, a u drugom valja računati na oblake i oborine, osobito u ponedjeljak.

