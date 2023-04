Pred nama je razdoblje ugodno toplog, no ne i posve stabilnog vremena. Još u petak će u većini krajeva biti bez oborina, s najviše sunčana vremena u Dalmaciji. Zatim povremeno može biti malo kiše ili pljuska, i to u subotu i nedjelju u kontinentalnom dijelu, a u ponedjeljak i na moru. Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Na vrijeme u petak najviše će djelovati polje visokog ili povišenog tlaka zraka. No, ono će oslabjeti pa će u naše krajeve u razdoblju produženog vikenda povremeno stizati malo vlažniji i nestabilniji zrak i to u subotu i nedjelju najviše u unutrašnjosti, a u ponedjeljak i na Jadranu.



U petak ujutro posvuda će prevladavati sunčano, a vjetar će biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a na Jadranu između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva.



U prvom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a zatim porast naoblake pa kasno popodne i navečer mjestimice može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 18 do 21 stupnja.



U istočnim predjelima prijepodne pretežno, a zatim djelomično sunčano uz postupan porast naoblake pa u noći ponegdje može biti i malo kiše. Zapuhat će mjestimice umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne temperatura od 16 do 19 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj od sredine dana porast naoblake, a navečer ponegdje kiša ili pokoji pljusak. Na Jadranu djelomice sunčano uz više oblaka poslijepodne, a prema večeri u Istri mjestimice može pasti i malo kiše. U gorju će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu većinom umjeren vjetar s jugoistoka i juga. Najviša temperatura od 17 do 21 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano mjestimice uz umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 18 do 23 stupnja.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo, ali toplo. Mjestimične kiše može biti većinom u gorju, dok se u subotu posvuda izvjesni lokalni pljuskovi i grmljavina. U nedjelju će prolazno zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak.



Na Jadranu barem djelomice sunčano i toplo. U ponedjeljak porast naoblake pa lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni koji će u nedjelju okrenuti na buru, a u ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo.



Vrijeme za produženi vikend bit će, dakle, ugodno toplo. U subotu i nedjelju više sunca na Jadranu, a u unutrašnjosti povremeno malo kiše ili poslijepodnevnog pljuska kojeg u ponedjeljak može biti i na moru.

